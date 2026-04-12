Na obali Save planirana je izgradnja nove luke. Reč je o pristaništu namenjenom pretovaru nafte i naftnih derivata u Boljevcima, u opštini Surčin, za koje je Vlada Srbije donela uredbu još 2022. godine. Gradnja će se realizovati na parceli površine 37 ari i 32 m².

Investitor projekta je kompanija VML iz Jakova, koja je ovu investiciju najavila još u novembru prošle godine.

Ova firma već godinama posluje u sektoru skladištenja naftnih derivata, a plan za ovako veliku investiciju predstavila je u periodu kada su sankcije NIS bile na vrhuncu.

Tom prilikom najavljena je i izgradnja dva velika rezervoara za kerozin, svaki zapremine po 4.000 m³.

Skladišni kompleks kompanije VML u Jakovu prostire se na oko 4 hektara i obuhvata nadzemne i podzemne rezervoare za tečne derivate i LPG, magacine, upravnu zgradu, kao i industrijski kolosek. Kako se navodi na sajtu firme, ova infrastruktura omogućava prijem, skladištenje i pretakanje derivata tokom čitavog dana.

Uredbom iz jula 2022. godine definisano je lučko područje pristaništa posebne namene za pretovar nafte i naftnih derivata u Boljevcima, u skladu sa Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije za period od 2015. do 2025. godine, kao i relevantnim prostornim, urbanističkim i vodoprivrednim planovima.

U istom dokumentu navedeno je da će u katastar nepokretnosti biti upisana zabeležba lučkog područja, kao i pravo preče kupovine Republike Srbije nad lučkom infrastrukturom i suprastrukturom.

Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja dostaviće potrebnu dokumentaciju nadležnom pravobranilaštvu koje će izvršiti sprovođenje zabeležbe, precizira se u uredbi.

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge VML d.o.o. iz Jakova podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje pristaništa posebne namene za pretovar nafte i naftnih derivata na stacionaži km 32+10.