Ministar finansija Siniša Mali podelio je atmosferu iz svog doma uoči velikog hrišćanskog praznika i pokazao kako poštuje običaje i tradiciju.
"Nikad nisam bio vičan u kuhinji" Siniša Mali se oglasio iz svog doma, pogledajte kako ministar poštuje običaje na Veliki petak
U duhu Vaskrsa, ministar finansija Siniša Mali podelio je sa svojim pratiocima na Instagramu kako provodi Veliki petak. Iako smo navikli da ga viđamo u formalnim izdanjima i usred ozbiljnih ekonomskih tema, Mali je ovog puta pokazao svoju "domaćinsku" stranu. Uz video snimak na kojem farba jaja, ministar je priznao da kuhinja nije njegov prirodni teren, ali da su običaji i unutrašnji mir na ovaj dan apsolutni prioritet.
- Danas je Veliki petak - dan tišine, strpljenja i unutrašnjeg mira. Nikad nisam bio vičan u kuhinji, ali danas, na Veliki petak, poštujemo običaje i tradicionalno farbamo jaja, dok isčekujemo Vaskrs. Želim vam mir, zdravlje i da praznike provedete sa najbližima - napisao je ministar u svojoj objavi.
