Video kamera na ulaznim vratima kuće za zaštitu od provale

Sve više stambenih zgrada i pojedinaca odlučuje se za ugradnju video nadzora kako bi zaštitili svoju imovinu. Međutim, iako nijedan zakon u Srbiji direktno i isključivo ne uređuje pitanje kamera u zgradama, to ne znači da pravila ne postoje.

Postavljanje video nadzora podleže Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, jer snimanje predstavlja obradu ličnih podataka. Zato se na uvođenje kamera ne sme gledati kao na običnu tehničku odluku, već kao na potez koji može ugroziti pravo na privatnost i slobodu kretanja.

Kamere u zajedničkim prostorijama zgrade

Da bi stambena zajednica uvela video nadzor, potrebna je saglasnost vlasnika stanova. S obzirom na to da je u pitanju zadiranje u privatnost, za ovakvu odluku se po pravilu traži kvalifikovana većina.

Pravilo srazmernosti: Kamera sme da snima samo onoliko koliko je neophodno za bezbednost. Ugao snimanja ne sme pokrivati privatne stanove.

Zabrana snimanja tuđe intime: U mnogim zemljama zabranjen je nadzor u liftovima ili snimanje ulaska i izlaska iz individualnih stanova.

Obavezno obaveštenje: Zgrada mora na vidnom mestu da istakne obaveštenje da je objekat pod video nadzorom (uz grafički simbol, naziv onoga ko vrši nadzor i kontakt telefon). Gledanje kamera preko TV-a strogo zabranjeno

Jedna od najčešćih praksi u domaćim zgradama, da svi stanari na određenom kanalu svog televizora mogu uživo da prate snimke sa kamera, nije dozvoljena.

Omogućavanje širokom krugu ljudi da putem interne kablovske, interneta ili drugih mreža prate ko ulazi i izlazi iz zgrade predstavlja neopravdano zadiranje u privatnost stanara i njihovih posetilaca. Sistem mora biti strogo zaštićen od pristupa neovlašćenih lica.

Kamera ispred sopstvenih vrata (lična upotreba)

Ukoliko želite da postavite kameru ispred svog stana, Zakon pravi izuzetak ukoliko se ona koristi isključivo za porodične i lične potrebe i ukoliko snimci nisu dostupni trećim licima. U tom slučaju, oslobođeni ste strogih zakonskih procedura, ali i dalje važe određena pravila:

Ugao snimanja: Kamera mora biti usmerena isključivo na vaš ulaz. Ne smete snimati veći prostor od potrebnog i narušavati privatnost komšija.

Skladištenje: Snimke ne treba čuvati ako to nije neophodno.

Obaveštavanje: Ako je kamera skrivena, dobra praksa je da o njenom postojanju obavestite komšiju. Dozvola za kameru ispred stana

Ovo zavisi isključivo od toga gde fizički montirate kameru:

Na zidu ili plafonu hodnika: Ovi delovi su zajednička svojina svih stanara. Za postavljanje kamere na zid potrebna vam je odluka skupštine zgrade.

Na samim vratima vašeg stana (npr. digitalna špijunka): Vrata su deo vašeg stana (privatna svojina). U ovom slučaju nije vam potrebna saglasnost skupštine zgrade. Ko sme da ugradi video nadzor

Ugradnja sistema za tehničku zaštitu (video nadzor, alarmi, kontrola pristupa) regulisana je Zakonom o privatnom obezbeđenju.

Zgradu ne može "ozvučiti" i obezbediti bilo ko. Planiranje, projektovanje, ugradnju i održavanje sistema smeju da vrše isključivo pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja poseduju odgovarajuće licence Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP). Takođe, ugradnja se može vršiti samo na osnovu pisanog ugovora između stambene zajednice (ili pojedinca) i licenciranog pružaoca usluga.