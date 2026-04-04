Iznenadne odluke vlasti u Kairu zatekle su stanovnike i preduzetnike. Nove mere su već na snazi, a mnogi turisti se pitaju da li će uticati na njihove planirane putovanja u Egipat. Posledice sukoba na Bliskom istoku sežu daleko izvan neposrednih učesnika. Egipat, jedna od omiljenih turističkih destinacija za Srbe, suočava se sa ozbiljnim ekonomskim problemima.

Vlada je preduzela hitne korake kako bi smanjila potrošnju energije i goriva. Nagli rast cena nafte i gasa, delom izazvan blokadom strateških transportnih ruta, snažno je pogodio egipatsku ekonomiju. Premijer Egipta Mustafa Kamal Madbuli priznao je da su troškovi za gorivo porasli sa 1,1 milijarde na čak 2,5 milijardi dolara u roku od dva meseca. Kao rezultat, poskupeli su benzin i javni prevoz, što se automatski odrazilo na skuplji svakodnevni život - od hrane do lekova.

Uvode rad od kuće

Vlasti su takođe odlučile da smanje potrošnju goriva u državnim institucijama. Od 4. aprila uvode se privremene restrikcije koje će trajati mesec dana. Prodavnice, restorani i kafići moraju da zatvaraju već u 21 čas. Ograničeno je i ulično osvetljenje i reklame, dok će deo administrativnih radnika preći na rad od kuće.

Za turiste je najvažnija informacija da restrikcije ne važe za hotele i glavne turističke atrakcije. Letovališta poput Hurgade, Marsa Alama i Šarm el-Šeika nastaviće da rade bez promena. Ministar turizma Šerif Fati istakao je da putnici ne bi trebalo da osete neprijatnosti, a turistički sektor, koji čini oko 10% ekonomije, ostaje prioritet.

Ipak, nove mere izazivaju nezadovoljstvo lokalnih preduzetnika. Vlasnici restorana i kafića upozoravaju da će skraćeno radno vreme direktno uticati na njihove prihode.

Trgovci i ugostitelji gube prihod

- Večernji sati su nam bili najprometniji. Sada ću izgubiti veliki deo zarade - kaže Jusuf Salah, vlasnik kafića u Kairu. Slične brige dele i drugi preduzetnici, a neki već ignorišu pravila i rade iza zatvorenih vrata posle 21 čas.

- Ljudi završavaju posao oko 20 sati i neće stići da dođu kod nas - objašnjava radnica u restoranu Magdi al-Dib, zabrinuta za zadržavanje zaposlenih.

Za sada, sve ukazuje da turisti neće osetiti veće promene. Hoteli planiraju da koriste agregate za struju, a turistička infrastruktura funkcioniše normalno. Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko energetska kriza potraje, mogle uslediti dodatne mere koje bi mogle uticati i na turističku industriju.