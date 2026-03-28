Slušaj vest

Raste interesovanje srpskih turista za najpopularnije destinacije u Španiji, saopštila je Turistička organizacija Španije i podsetila da će avio kompanija Er Srbija od 1. juna uvesti direktne letove od Beograda do letovališta Alikante.

To će biti osma destinacija Er Srbije u Španiji, a letovi će biti organizovani dva puta nedeljno - ponedeljkom i petkom, najavila je ranije Er Srbija.

Savetnica za turizam pri Ambasadi Španije u Beogradu Blanka Peres-Saukiljo rekla je da je primetno kontinuirano interesovanje srpskih turista za Španiju.

- Regioni poput Kosta Blanke imaju veliki potencijal za dalji razvoj na ovom tržištu - dodala je ona.

Istovremeno, kako je navedeno, unapređuje se i avio-povezanost između dve zemlje, uz direktne letove ka destinacijama poput Madrida, Barselone, Valensije, Malage, Alikantea i Palma de Majorke.

Tokom 2025. godine realizovano je ukupno 1.363 direktna leta sa oko 237.900 sedišta, što predstavlja povećanje od 19,2 odsto u odnosu na 2024. godinu.

Podsećamo, poslednjih godina srpski turisti najčešće letuju u Gračkoj. Prema procenama prošle letnje sezone u ovoj zemlji se odmaralo više od milion turista iz Srbije. Da li će Španija postati "nova Grčka" za srpske turiste ostaje da se vidi.