Japanski proizvođač grickalica saopštio je da će privremeno promeniti ambalažu u sivu i ukinuti svoje tipično jarke i privlačne boje u prodavnicama širom zemlje zbog poremećaja u lancu snabdevanja uzrokovanih ratom u Iranu.

"Ovaj potez dolazi kao odgovor na nestabilnost u snabdevanju koja utiče na određene sirovine usred stalnih tenzija na Bliskom istoku", navodi se u saopštenju kompanije.

Promena boje ambalaže primenjivaće se na 14 proizvoda.

Kompanija nije precizirala koje su tačno nestašice izazvale promenu.

Kompanije širom sveta pokušavaju da pornađu rešenja za poremećaje u snabdevanju otkako su SAD i Izrael napali Iran krajem februara, što je dovelo do produženog zatvaranja Ormuskog moreuza. Ovaj plovni put je glavna brodska ruta i izvor nafte s Bliskog istoka za ostatak sveta.

Fotografije koje je objavio Calbee prikazuju nove kesice u različitim nijansama sive. Uobičajena slika maskote sa šeširom usred mora čipsa je nestala, a ostali su samo bezbojni omot i tekstualne etikete.

Ogoljena ambalaža bi mogla da znači da kupci moraju više da se oslanjaju na reči na pakovanjima, nego na boje, kada brzo kupuju svoje omiljene ukuse s polica supermarketa.

Obično, redovni potrošači znaju da je crvena vrećica za blago slane čipsove od krompira, dok su žute vrećice sa zelenim etiketama za ljubitelje ukusa morskih algi.