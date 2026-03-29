Opština Prijepolje započinje realizaciju radova na sanaciji oštećenja kolovoza, odnosno krpljenju udarnih rupa na teritoriji opštine, nakon sprovedenog postupka javne nabavke.

Iz lokalne samouprave pozivaju građane da se uključe u ovaj proces i dostave prijave lokacija na kojima je sanacija neophodna, kako bi se što efikasnije isplanirali radovi i utvrdili prioriteti na terenu.

Prijave je potrebno poslati na mejl adresu: prijave.gradjana@prijepolje.ls.gov.rs, uz obavezno navođenje tačne lokacije (ulica, naselje ili opis mesta), kratak opis oštećenja, kao i fotografiju koja jasno prikazuje stanje na terenu.

Na osnovu pristiglih prijava biće izdavani nalozi za izvođenje radova, u skladu sa prioritetima i raspoloživim kapacitetima.

Iz Opštine zahvaljuju građanima na saradnji i ističu da zajedničkim angažovanjem žele da unaprede stanje lokalne putne infrastrukture.

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteNekretnine"NE BISMO SE NI USUDILI DA POČNEMO DA NIJE BILO TIH 20.000 EVRA" Milan i Ivana do zime pod svojim krovom zahvaljujući državi Srbiji! Niče kuća u Prijepolju FOTO
kuca.png
SrbijaPRIJEPOLJE REŠAVA VIŠEDECENIJSKI PROBLEM Lim više neće nositi smeće iz Stanjevina, gradi se obaloutvrda od 180 miliona! (FOTO)
1774354359FOTO Prijepolje – deponija otpada RINA (3).jpg
DruštvoSanja i Nikola se venčali nakon samo 2 meseca veze, dobili 3 dečaka, a onda otkrili nešto neverovatno: Spojila ih igra sudbine, slika iz 2004. otkrila sve!
collage.jpg
HronikaSAOBRAĆAJKA U CENTRU PRIJEPOLJA: Motor oboren na zemlju, pored putničko vozilo, na licu mesta policija i Hitna pomoć (FOTO)
1773934076motor.sudar-pp1-foto-rina.jpg