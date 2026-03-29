OVAJ GRAD U SRBIJI KREĆE U LOV NA UDARNE RUPE! Građani uključeni u akciju - evo kako da prijavite oštećenja na putevima
Opština Prijepolje započinje realizaciju radova na sanaciji oštećenja kolovoza, odnosno krpljenju udarnih rupa na teritoriji opštine, nakon sprovedenog postupka javne nabavke.
Iz lokalne samouprave pozivaju građane da se uključe u ovaj proces i dostave prijave lokacija na kojima je sanacija neophodna, kako bi se što efikasnije isplanirali radovi i utvrdili prioriteti na terenu.
Prijave je potrebno poslati na mejl adresu: prijave.gradjana@prijepolje.ls.gov.rs, uz obavezno navođenje tačne lokacije (ulica, naselje ili opis mesta), kratak opis oštećenja, kao i fotografiju koja jasno prikazuje stanje na terenu.
Na osnovu pristiglih prijava biće izdavani nalozi za izvođenje radova, u skladu sa prioritetima i raspoloživim kapacitetima.
Iz Opštine zahvaljuju građanima na saradnji i ističu da zajedničkim angažovanjem žele da unaprede stanje lokalne putne infrastrukture.
Kurir.rs/Rina