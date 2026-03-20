Cena zlata zabeležila je oštar pad, pa je spot cena skliznula za više od 3 odsto na oko 4.654 dolara po unci. Još veći pad viđen je kod fjučersa za naredni mesec, koji su oslabili oko 5 procenata i spustili se na približno 4.648 dolara.

Sličan trend zabeležen je i kod srebra. Njegova spot cena pala je više od 3 odsto na oko 72,6 dolara po unci, dok su fjučersi potonuli preko 8 procenata i zaustavili se na oko 71,2 dolara.

Pad cena plemenitih metala povukao je nadole i akcije kompanija iz rudarskog sektora, kao i fondove povezane sa zlatom i srebrom. Tako je ProShares Ultra Silver ETF izgubio čak 20 odsto vrednosti pre otvaranja tržišta, dok je iShares Silver Trust ETF pao za oko 4,4 procenta. Sličan pad, veći od 4 odsto, zabeležio je i Aberdinov fond vezan za srebro.

Na berzama su oslabile i akcije rudarskih kompanija, pa su pojedine pale između 3 i 6 procenata. Negativan trend bio je vidljiv i u Evropi, gde je indeks STOXX Europe Basic Resources oslabio oko 6 odsto. Među najvećim gubitnicima našle su se kompanije poput Fresnillo, čije su akcije pale više od 9 procenata, kao i Antofagasta sa padom većim od 8 odsto.

Ovakva kretanja dolaze u trenutku kada na globalnim tržištima vlada izražena nesigurnost. Investitori sve više izbegavaju rizik, što je dovelo do istovremenog pada akcija i državnih obveznica širom sveta. Evropske berze su već zabeležile oštar pad, a i američka tržišta su najavila slab početak trgovanja.

Glavni razlog za nervozu investitora je sukob između Sjedinjene Američke Države i Iran, koji ulazi u treću nedelju. Strahuje se da bi rat mogao izazvati energetski šok i dodatno podići inflaciju na globalnom nivou. Cene nafte i gasa već su porasle nakon napada na energetske objekte u regionu.