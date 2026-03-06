Ujedinjeni Arapski Emirati najavili su ažuriranje u okviru svoje inicijative „Markhus“

Nj.e. Halid Mohamed Balama, guverner Centralne banke Ujedinjenih Arapskih Emirata, potvrdio je da finansijski i bankarski sektor uživa najviši stepen izdržljivosti i stabilnosti, te da banke, finansijske institucije i osiguravajuće kompanije širom države nastavljaju da pružaju svoje usluge efikasno, redovno i bez prekida.

Nasleđe poverenja i stabilnosti tokom 53 godine

Tokom više od 53 godine, Centralna banka Ujedinjenih Arapskih Emirata izgradila je bogatu istoriju dostignuća. Zahvaljujući mudroj viziji državnog rukovodstva, uspela je da očuva fleksibilnost, snagu i stabilnost finansijskog i bankarskog sistema države.

Uprkos uzastopnim geopolitičkim promenama koje je region doživeo tokom tog perioda, centralna banka i finansijsko-bankarski sektor pokazali su visok stepen otpornosti, prilagođavanja i rasta, što je dodatno ojačalo poziciju UAE kao atraktivne i bezbedne destinacije i vodećeg finansijskog centra na regionalnom i globalnom nivou.

Ovaj uspešan put odražava snagu temelja na kojima je zasnovan finansijski i bankarski sistem zemlje, koji se oslanja na dobru upravu, disciplinu, finansijsku i bankarsku diverzifikaciju, proaktivno upravljanje rizicima i visok stepen spremnosti za suočavanje sa regionalnim promenama.

Snaga bankarskog sektora i finansijska solventnost

Bankarski i finansijski sektor UAE karakterišu veoma visoki nivoi adekvatnosti kapitala i likvidnosti. Stopa adekvatnosti kapitala iznosi 17%, dok stopa pokrivenosti likvidnosti prelazi 146,6%, što je više od regulatornih zahteva koje preporučuju međunarodne institucije i organizacije.

Ukupna aktiva bankarskog i finansijskog sektora u zemlji premašuje 5,42 triliona dirhama, što odražava veličinu i snagu finansijskih pozicija bankarskih institucija i njihovu sposobnost da ispunjavaju svoje obaveze i nastave da podržavaju ekonomsku aktivnost u svim okolnostima.

Takođe je naglašeno da bankarski sistemi, platni sistemi i nacionalna finansijska infrastruktura funkcionišu efikasno i stabilno, uz podršku naprednih tehnoloških i operativnih okvira koji obezbeđuju kontinuitet finansijskih i bankarskih operacija bez smetnji i uz visok nivo bezbednosti.

Operativna spremnost i upravljanje rizicima

Banke i finansijske institucije koje posluju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima primenjuju napredne okvire za identifikaciju i upravljanje rizicima i za kontinuitet poslovanja, u skladu sa najboljim međunarodnim standardima i praksama. To jača njihovu sposobnost da efikasno i fleksibilno odgovore na potencijalne izazove i promene.

Centralna banka UAE nastavlja kontinuiranu koordinaciju sa nadležnim institucijama i finansijskim organizacijama kako bi pratila razvoj situacije i osigurala punu operativnu spremnost i neprekidan nastavak finansijskih i bankarskih usluga.

Kontinuirani nadzor i preventivne politike

Polazeći od svoje regulatorne i nadzorne uloge, Centralna banka kontinuirano prati pokazatelje finansijske stabilnosti i likvidnosti u bankarskom i finansijskom sektoru i sprovodi redovne procene i stres-testove kako bi osigurala stabilnost finansijskog sistema.

Centralna banka takođe poseduje integrisan sistem preventivnih monetarnih alata i politika koji joj omogućavaju blagovremenu intervenciju radi očuvanja stabilnosti bankarskog i finansijskog sektora i jačanja poverenja, što je uloga koju je uspešno ispunjavala u različitim okolnostima kroz koje je region prolazio.

Potvrda posvećenosti

Na kraju, guverner je ponovio opredeljenje Centralne banke UAE da nastavi da prati razvoj događaja, održava potpunu spremnost i pruža neophodnu podršku kako bi se očuvala dostignuća ostvarena tokom više od pet decenija prosperiteta i nastavilo doprinositi razvojnom putu države.