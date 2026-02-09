Slušaj vest

ProCredit banka dobila je zvaničnu saglasnost Evropskog platnog saveta (European Payments Council – EPC) za pristupanje jedinstvenom tržištu za plaćanje u evrima (SEPA), čime je stekla uslov da od 4. maja ove godine postane deo najvažnijeg sistema za bezgotovinske platne transakcije u evrima.

Ovim korakom, ProCredit banka dodatno unapređuje svoje usluge međunarodnih plaćanja, omogućavajući klijentima jednostavnije i povoljnije transakcije u evrima ka 41 zemlji članici SEPA sistema, pod istim uslovima kao domaća plaćanja unutar Evropske unije.

„Dobijanje saglasnosti za pristupanje SEPA sistemu predstavlja važan korak za ProCredit banku i potvrdu naše posvećenosti evropskim standardima poslovanja. Naš cilj je da klijentima, malim i srednjim preduzećima i građanima, omogućimo efikasnije finansijsko poslovanje i lakšu integraciju u evropske tokove,” izjavila je Violeta Ivanković, član Izvršnog odbora ProCredit banke.

Foto: Privatna Arhiva

ProCredit banka je tokom prethodnog perioda radila na sprovodjenju procesa prilagođavanja svojih sistema zahtevima SEPA regulative. Banka će nastaviti sa daljim unapređenjem internih procedura i tehničkih rešenja kako bi od 4. maja ove godine svojim klijentima omogućila korišćenje SEPA plaćanja. Ovim korakom ProCredit banka dodatno potvrđuje svoju ulogu pouzdanog partnera u domaćem i međunarodnom poslovanju, kao i svoju opredeljenost ka primeni najviših standarda bankarskog poslovanja. SEPA sistem omogućava da se bezgotovinska plaćanja u evrima (prenosi sredstava, direktna zaduženja i kartična plaćanja) obavljaju pod povoljnijim uslovima u svim državama članicama. SEPA tržište obuhvata 41 zemlju, uključujući svih 27 članica EU, članice EEA (Island, Norveška, Lihtenštajn), Švajcarsku, Veliku Britaniju, kao i Andoru, Monako, San Marino, Vatikan, Albaniju, Crnu Goru, Moldaviju, Severnu Makedoniju i Srbiju.

O ProCredit Bank Srbija: ProCredit banka je nemačka, razvojno orijentisana banka za Istočnu i Jugoistočnu Evropu, posvećena podršci mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i fizičkim licima, s ciljem podsticanja ekonomskog rasta i održivog razvoja. Do danas, ProCredit banka je investirala preko 5,7 milijardi evra u Srbiji, od čega preko 85% čine plasmani malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednicima. Istovremeno, kao podrška ekonomskom rastu i održivom razvoju, banka poseban značaj pridaje odgovornom bankarstvu, promovisanju ulaganja u projekte iz oblasti energetske efikasnosti i razvijanju kulture štednje među svojim klijentima. ProCredit banka je član ProCredit Grupe, grupe finansijskih institucija koje posluju u mnogim zemljama širom sveta. Jedini akcionar ProCredit banke u Srbiji je ProCredit Holding sa sedištem u Frankfurtu.