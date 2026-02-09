ProCredit banka dobila saglasnost za pristupanje SEPA sistemu
ProCredit banka dobila je zvaničnu saglasnost Evropskog platnog saveta (European Payments Council – EPC) za pristupanje jedinstvenom tržištu za plaćanje u evrima (SEPA), čime je stekla uslov da od 4. maja ove godine postane deo najvažnijeg sistema za bezgotovinske platne transakcije u evrima.
Ovim korakom, ProCredit banka dodatno unapređuje svoje usluge međunarodnih plaćanja, omogućavajući klijentima jednostavnije i povoljnije transakcije u evrima ka 41 zemlji članici SEPA sistema, pod istim uslovima kao domaća plaćanja unutar Evropske unije.
„Dobijanje saglasnosti za pristupanje SEPA sistemu predstavlja važan korak za ProCredit banku i potvrdu naše posvećenosti evropskim standardima poslovanja. Naš cilj je da klijentima, malim i srednjim preduzećima i građanima, omogućimo efikasnije finansijsko poslovanje i lakšu integraciju u evropske tokove,” izjavila je Violeta Ivanković, član Izvršnog odbora ProCredit banke.
ProCredit banka je tokom prethodnog perioda radila na sprovodjenju procesa prilagođavanja svojih sistema zahtevima SEPA regulative. Banka će nastaviti sa daljim unapređenjem internih procedura i tehničkih rešenja kako bi od 4. maja ove godine svojim klijentima omogućila korišćenje SEPA plaćanja. Ovim korakom ProCredit banka dodatno potvrđuje svoju ulogu pouzdanog partnera u domaćem i međunarodnom poslovanju, kao i svoju opredeljenost ka primeni najviših standarda bankarskog poslovanja.
SEPA sistem omogućava da se bezgotovinska plaćanja u evrima (prenosi sredstava, direktna zaduženja i kartična plaćanja) obavljaju pod povoljnijim uslovima u svim državama članicama. SEPA tržište obuhvata 41 zemlju, uključujući svih 27 članica EU, članice EEA (Island, Norveška, Lihtenštajn), Švajcarsku, Veliku Britaniju, kao i Andoru, Monako, San Marino, Vatikan, Albaniju, Crnu Goru, Moldaviju, Severnu Makedoniju i Srbiju.
O ProCredit Bank Srbija:
ProCredit banka je nemačka, razvojno orijentisana banka za Istočnu i Jugoistočnu Evropu, posvećena podršci mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i fizičkim licima, s ciljem podsticanja ekonomskog rasta i održivog razvoja.
Do danas, ProCredit banka je investirala preko 5,7 milijardi evra u Srbiji, od čega preko 85% čine plasmani malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednicima. Istovremeno, kao podrška ekonomskom rastu i održivom razvoju, banka poseban značaj pridaje odgovornom bankarstvu, promovisanju ulaganja u projekte iz oblasti energetske efikasnosti i razvijanju kulture štednje među svojim klijentima.
ProCredit banka je član ProCredit Grupe, grupe finansijskih institucija koje posluju u mnogim zemljama širom sveta. Jedini akcionar ProCredit banke u Srbiji je ProCredit Holding sa sedištem u Frankfurtu.
