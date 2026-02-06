Slušaj vest

Tramp je istakao da sajt ne prodaje lekove direktno, već korisnici mogu da odštampaju kupon koji važi u apotekama.

Sajt nudi desetine lekova po cenama znatno ispod kataloških, uključujući "wegovy" injekcija-olovke za mršavljenje i "gonal-F", lek za vantelesnu oplodnju, sa sniženjima i do 83 odsto, prenosi CBS.

Cilj inicijative je da omogući niže cene lekova za neosigurane Amerikance, ljude sa visokim franšizama i pacijente čiji lekovi nisu pokriveni osiguranjem.

Ova mera je deo šire Trampove strategije koja uključuje pregovore sa proizvođačima lekova kako bi se pacijentima Medikejda obezbedile cene "najpovlašćenije nacije", čime se sprečava da lekovi u SAD budu skuplji nego u drugim razvijenim zemljama, ističe CBS.

Iako većina Amerikanaca koristi osiguranje za kupovinu lekova, stručnjaci navode da direktne opcije sa popustom mogu da budu značajne za određene kategorije pacijenata i za lekove koji nisu pokriveni osiguranjem, uključujući tretmane plodnosti i lekove za mršavljenje.

Tramp je kritikovao dugogodišnje visoke cene lekova u SAD, ističući da su Amerikanci subvencionisali ostatak sveta plaćanjem daleko većih cena u odnosu na evropske zemlje.

Kako je ranije najavljeno, sajt će nuditi popuste na lekove velikih farmaceutskih kompanija, uključujući Fajzer, AstraZeneku, Novo Nordisk i druge.

Od pacijenata će se zahtevati da plaćaju gotovinom, što će verovatno uglavnom koristiti pacijentima koji ne koriste zdravstveno osiguranje.