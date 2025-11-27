Slušaj vest

Vodeći Web3 novčanik Best Wallet (BEST) sada ulazi na jednu od najvećih svetskih kripto berzi, , gde će njegov token uskoro biti dostupan za trgovinu.

Novčanik sertifikovan od strane WalletConnect - već poznat po bržim, jeftinijim i sigurnijim transakcijama u odnosu na konkurente - debitovaće ekskluzivnim MEXC Pre-Market Trading prozorom, dajući trgovcima ultra-rani pristup pre nego što BEST dospe na globalno spot tržište. Počevši 25. novembra u 09:00 UTC, MEXC korisnici mogu kupovati i prodavati BEST u privatnom pre-market okruženju, obezbeđujući pozicije pre javnog listinga i početnog formiranja cene.

U međuvremenu, Best Wallet ICO je i dalje aktivan, sada premašivši 17,5 miliona dolara prikupljenih sredstava, a tokeni su trenutno po ceni od 0,026005 dolara. Sa samo još 48 sati do zatvaranja pretprodaje, ovo je poslednja prilika da se BEST kupi po najnižoj ulaznoj ceni pre nego što trgovina na berzi zvanično počne. Potvrda Velike Berze Stiže Upravо Kada Se BEST ICO Bliži Kraju MEXC je u utorak zvanično objavio da Best Wallet stiže na berzu, čime postaje jedna od najvećih globalnih platformi koja lista ovaj probojni Web3 novčanik token za 2025. godinu. MEXC - deveta najveća centralizovana berza na svetu, sa više od 3 milijarde dolara dnevnog obima trgovanja - važi za teškaša u globalnoj kripto trgovini, i njegova podrška mogla bi biti transformativna kada BEST otvori spot trgovanje. Iako berza još nije otkrila tačan datum spot lansiranja, već je napravila jedan ogroman korak: MEXC je dodao BEST na svoj Pre-Market Trading board, što investitorima omogućava da trguju pre nego što se token nađe u javnim knjigama naloga.

MEXC ne daje pre-market pristup olako; rezervisan je za projekte za koje se očekuje trenutna likvidnost i brzo formiranje cene. Dodela ovog prostora BEST-u je jasan signal da berza očekuje rani zamah čim trgovanje počne. Sa samo 48 sati do kraja Best Wallet ICO-a, MEXC pre-market odobrenje stiže u ključnom trenutku, privlačeći investitore koji možda ranije nisu akumulirali dovoljno BEST-a i sada listing vide kao potvrdu svoje odluke. Takođe šalje signal da velike berze očekuju snažan učinak - što je izuzetno ohrabrujući pokazatelj kako bi BEST mogao izgledati na svom prvom spot tržišnom debiju. Šta je Najviše Izdvojilo Best Wallet u Očima MEXC Listing Tima Uvrštavanje Best Walleta u MEXC Pre-Market Trading zasniva se na nekoliko ključnih faktora koji ga izdvajaju od tipičnih novih listinga.

Prvo, novčanik je postao jedna od najbrže rastućih Web3 aplikacija u 2025. godini, premašivši 500.000 korisnika sa snažnom stopom mesečne aktivnosti od 50%. Drugo, njegove funkcije daleko prevazilaze osnovno skladištenje. Best Wallet obrađuje transakcije po izuzetno konkurentnim stopama koristeći rutiranje likvidnosti kroz 330 DEX-ova i 30 cross-chain mostova, podržava jednostavan fiat on-ramp u više od 100 valuta i već integriše tržišne analitike u realnom vremenu, multichain podršku i ne-kastodijalne bezbednosne standarde koji pariraju hardverskim novčanicima. Treće, roadmap se nastavlja agresivno širiti. Nadolazeće nadogradnje - uključujući automatizovani DCA, transakcije bez gas tokena, naprednu zaštitu protiv prevara, MEV zaštitu, staking agregator i Best Card za realnu potrošnju - daju BEST-u rastuću, akumulativnu korisnost unutar šireg ekosistema. I na kraju, berze prate isto ono što gledaju i maloprodajni investitori: BEST ima pravu, stvarnu potražnju za korišćenjem ugrađenu u svoj dizajn. Svaka nova funkcija povećava njegovu upotrebu, stvarajući organsku, ne-hype pogonjenu brzinu tokena, što je upravo ono što MEXC traži prilikom odabira projekata za rani pristup.

Kako Funkcioniše MEXC Pre-Market Trading Učesnici koji žele da se uključe u MEXC Pre-Market Trading mogu postavljati naloge za kupovinu ili prodaju po dogovorenim cenama, omogućavajući im da obezbede pozicije pre šire likvidnosti i javnog formiranja cene. Korisnici mogu ući kao Makers - postavljajući željenu cenu i čekajući poklapanje, ili kao Takers - trenutno ispunjavajući postojeće naloge. Da bi se osigurala glatka realizacija, i kupci i prodavci privremeno zaključavaju kolateral u svojim MEXC Spot nalozima. Kada se otvori namira, prodavac isporučuje tokene, a kolateral kupca se automatski koristi kao plaćanje. BEST Pre-Market Vremenska Linija Otvaranje: 25. novembar 2025 - 09:00 UTC

Zatvaranje: 28. novembar 2025 - 12:00 UTC

Namira: 28. novembar 2025 - 16:00 UTC

Spot trgovanje: TBA (očekuje se ubrzo posle) Učestvovanje je jednostavno: prijavi se na MEXC, idi na Pre-Market Trading i postavi nalog za kupovinu ili prodaju direktno sa svog Spot naloga.

Ovo daje ranim podržavaocima stratešku priliku da obezbede BEST pre nego što šira potražnja počne da oblikuje njegovu cenu. Poslednjih 48 Sati da se Pridružiš Pretprodaji Sa samo još 48 sati do završetka ICO-a, ovo je poslednji prozor za kupovinu BEST-a po pretprodajnoj ceni pre nego što listing na berzi odvede token na otvoreno tržište. Da nabaviš BEST, jednostavno poseti Best Wallet pretprodajni sajt ili kupi direktno u aplikaciji karticom, ETH-om ili USDT-om. Best Wallet aplikacija je već dostupna na Google Play-u i Apple App Store-u.