Slušaj vest

Početak izgradnje novih prodavnica alkohola najnoviji je korak u naporima zemlje da ublaži društvena ograničenja.

Kraljevina gradi dve prodavnice alkoholnih pića u Džedi, gradu na obali Crvenog mora, i u istočnom gradu Damamu, navode izvori upoznati sa situacijom, koji su zatražili anonimnost jer projekat još nije javno objavljen.

Moguće ublažavanje pravila kupovine alkohola

Vlada bi takođe mogla da olabavi pravila o tome ko sme da kupuje alkohol. Prodavnica koja je otvorena prošle godine u glavnom gradu Rijadu, a koja je alkohol prodavala samo stranim diplomatama, sada je dostupna i nemuslimanima koji poseduju specijalnu dozvolu u okviru programa "Premium Residency", navodi portal Semafor.

Foto: Screenshot

Jedan strani državljanin sa tom vrstom statusa nedavno je kupio alkohol u prodavnici u Rijadu, potvrdio je za Bloomberg. Saudijska vlada nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Tiho proširenje pristupa za strane stanovnike

Ovi potezi pokazuju da Saudijska Arabija tiho proširuje pristup alkoholu za veći broj stranih rezidenata, u skladu sa naporima da ublaži ograničenja u većinski muslimanskoj zemlji.

Liberalizacija pravila o alkoholu mogla bi da učini kraljevinu privlačnijom za život i rad strancima, koje zemlja sve više pokušava da privuče kako bi obezbedila stručni kadar za sprovođenje „Vizije 2030“ i ekonomsku diversifikaciju.

Ovi koraci takođe naglašavaju koliko je osetljiv zadatak modernizacija države koja je rodno mesto islama i dom njegovih dva najsvetija mesta.

Društvene reforme pod vođstvom prestolonaslednika

Prestolonaslednik Mohamed bin Salman predvodi ublažavanje pojedinih društvenih restrikcija - ukinut je zabrana ženama da voze, dozvoljena su javna zabavna dešavanja, muzika i mešovita okupljanja.

Uticaj verskih vlasti koje su sprovodile strogi moralni kodeks značajno je oslabljen, dok prestolonaslednik sprovodi planove da zemlju otvori većem broju stranih posetilaca i diverzifikuje ekonomiju koja zavisi od nafte.