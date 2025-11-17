Slušaj vest

Na aerodromu "Konstantin Veliki" u Nišu tokom prošle sedmice registrovano je 2.559.976 kilograma transportovane robe na godišnjem nivou, što predstavlja najbolji godišnji rezultat u količini transportovane robe u istoriji niškog aerodroma i čime je prevaziđena i 2017. godina, saopštilo je preduzeće "Aerodromi Srbije".

Rekord je postavljen sa prošlonedeljnim letom iz Urumćija kojim je stigao još jedan kontigent robe iz oblasti e-trgovine.

U saopštenju se podseća da je avio-linija između aerodroma u Nišu koji je deo "Aerodroma Srbije", i aerodroma u Urumćiju koji je deo kineske grupacije "Xinjiang Airport Group", deo strateške saradnje.

Rekord je postavljen prošle nedelje Foto: RINA

Dodaje se da se svakim letom iz Urumćija transportuje oko 50 tona robe, koja se iz Niša distribuira kako u unutrašnjosti Srbije i ka tržištima Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije.

Pored ove kargo linije, postoje i druge koje se odvijaju u manjem ili većem obimu.

"Aerodromi Srbije" naglašavaju i da menadžment tog preduzeća nastoji da se niški aerodrom ovim rezultatima pozicionira i kao novi regionalni logistički čvor za jugoistočnu Evropu i dodaju da očekuju da će ova godina koja još uvek traje sigurno biti još uspešnija.