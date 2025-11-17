Postavljen rekord na Niškom aerodromu: Transportovana enormna količina robe za godinu dana
Na aerodromu "Konstantin Veliki" u Nišu tokom prošle sedmice registrovano je 2.559.976 kilograma transportovane robe na godišnjem nivou, što predstavlja najbolji godišnji rezultat u količini transportovane robe u istoriji niškog aerodroma i čime je prevaziđena i 2017. godina, saopštilo je preduzeće "Aerodromi Srbije".
Rekord je postavljen sa prošlonedeljnim letom iz Urumćija kojim je stigao još jedan kontigent robe iz oblasti e-trgovine.
U saopštenju se podseća da je avio-linija između aerodroma u Nišu koji je deo "Aerodroma Srbije", i aerodroma u Urumćiju koji je deo kineske grupacije "Xinjiang Airport Group", deo strateške saradnje.
Dodaje se da se svakim letom iz Urumćija transportuje oko 50 tona robe, koja se iz Niša distribuira kako u unutrašnjosti Srbije i ka tržištima Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije.
Pored ove kargo linije, postoje i druge koje se odvijaju u manjem ili većem obimu.
"Aerodromi Srbije" naglašavaju i da menadžment tog preduzeća nastoji da se niški aerodrom ovim rezultatima pozicionira i kao novi regionalni logistički čvor za jugoistočnu Evropu i dodaju da očekuju da će ova godina koja još uvek traje sigurno biti još uspešnija.
BiznisKurir/euronews.rs