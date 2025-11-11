Slušaj vest

Inflacija i rast cena znače da novac koji stoji zapravo gubi vrednost. Ono što ste danas mogli da kupite za 1.000 dinara, sledeće godine će verovatno koštati 1.050 ili 1.100 dinara. Zato stručnjaci poručuju: ne čekajte, oročite.

Građani Srbije sve više razmišljaju kako da zaštite svoju ušteđevinu od inflacije i pada kupovne moći. Kamate na štednju rastu, pa je štednja ponovo postala isplativa, ali pitanje je da li je bolje oročiti novac u evrima ili u dinarima?

Štednja u evrima - stabilnost i sigurnost

Evro je i dalje valuta u kojoj najveći broj građana Srbije štedi, a podaci na kraju avgusta 2025. godine* pokazuju da čak četvrtina ukupne oročene devizne štednje se čuva u jednoj banci, i to AikBank, najvećoj domaćoj privatnoj banci u Srbiji. Ova banka trenutno štedišama nudi mogućnost da oroče svoju deviznu štednju na 12 meseci uz NKS 3,5% (EKS 2,97%). To znači da bi na ulog od 10.000 evra, zarada posle godinu dana bila oko 297 evra - sigurno, bez rizika i uz garanciju države do 50.000 evra po deponentu.

Ova opcija je idealna za one koji žele potpunu stabilnost i da novac bude u valuti u kojoj planiraju da troše ili ulažu u budućnosti.

Foto: Promo

Štednja u dinarima - viša kamata i prinos bez poreza

S druge strane, dinarska štednja poslednjih godina postaje sve privlačnija, jer kamate na ovu vrstu štednje rastu. Ukoliko svoja sredstva u dinarima oročite u AikBank na 12 meseci, očekuje vas kamata od 5% (NKS i EKS), a dodatni plus je što se na dinarsku štednju ne plaća porez na prihod. Ako, na primer, oročite 1.000.000 dinara, posle godinu dana dobijate oko 50.000 dinara čiste zarade - bez poreza i bez skrivenih troškova.

Uz to, kurs dinara prema evru godinama je stabilan, što umanjuje rizik od gubitka vrednosti u domaćoj valuti.

Zašto je bolje štedeti nego držati novac „u slamarici“

Bilo da birate evre ili dinare, ključno je da ostvarujete prinos. Dinarska štednja je trenutno atraktivnija po kamatama, dok evro donosi veću sigurnost u stabilnoj valuti. U oba slučaja, oročena štednja je najpametniji i najsigurniji način da sačuvate i uvećate svoj novac, a bližu računicu i reprezentativne primere pronađite na www.aikbank.rs.