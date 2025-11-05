Slušaj vest

Kroz savremeni dizajn paviljona i interaktivne sadržaje, srpski paviljon će posetiocima ponuditi petosenzorno putovanje kroz Srbiju, pozivajući svet na Ekspo 2027 Beograd.

Arhitektonska kompozicija paviljona spaja motive žita, vune i plute od koje se izrađuju čepovi za vino, simbolično predstavljajući spoj tradicije, prirode i zanatske veštine Srbije. Prostorom se šire zvukovi narodne i savremene muzike, dok vinski bar i zona degustacije pozivaju posetioce da otkriju ukuse naše zemlje.

Foto: Vlada Republike Srbije/Slobodan Milijević

Prirodne površine, teksture i interaktivni eksponati fizički povezuju posetioce sa narativom paviljona, dok arome bilja, vinograda i srpske kuhinje bude čula i stvaraju utisak koji se pamti.

Paviljon predstavlja Srbiju kao zemlju mogućnosti, dok je poseban fokus na poljoprivredi i prehrambenoj industriji – autohtonim vinima, tradicionalnim pićima i organskim proizvodima. Takođe, Srbija je predstavljena i kao zemlja biznisa i inovacija, čime se pozicionira kao novi centar trgovine, logistike i investicione saradnje sa Кinom i celim svetom.

Paviljon Srbije više je od paviljona – on je otvoren poziv posetiocima da osete duh zemlje koja je naredno mesto susreta celog sveta na prvoj do sada organizovanoj međunarodnoj izložbi u regionu Zapadnog Balkana.

Foto: Vlada Republike Srbije/Slobodan Milijević

Posetioci i učesnici ovog sajma, jedne od najvećih globalnih platformi za promociju trgovine, investicija i inovacija, imaju priliku da već danas upoznaju zemlju koja će 2027. godine biti domaćin specijalizovane izložbe Ekspo u Beogradu, mestu gde će se svet okupiti u znaku igre, modernih tehnologija i međunarodne saradnje.