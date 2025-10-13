Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp javno pominje carine do 100% na širok spektar kineske robe, dok je deo carina već godinama na snazi, od 2018, a uz njih idu i tehnološka ograničenja, poput čipova i napredne opreme. Аkо bi se to zaista primenilo, može doći do tarifnog šoka globalnih razmera.

Koliko je realno da ovakve carine stupe na snagu u punom obimu i kakav bi bio prvi odgovor Pekinga, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" analizirao je dr Rajko Petrović, naučni saradnik Insituta za evropske studije.

- Kina je već najavila svoj odgovor koji podrazumeva veću kontrolu određenih dobara koja oni izvoze. Pre svega se misli na retke minerale i druge resurse koji su neophodni između ostalog i za američku proizvodnju, kako vojne tehnologije, tako i poluprovodnika. To bi bila jedna vrsta tarifnog, odnosno carinskog šoka koji bi pogorio ceo svet uključujući nas, s obzirom da je Kina jedan od najvećih učesnika u svetskoj ekonomiji, na svetskom tržištu rada i izvozu - objašnjava Petrović.

Koliko je moguće da ovim promenama udar na cene oseti i region Balkana, Petrović kaže:

- To bi se nažalost moglo reflektovati u sferi energetike. Mi ćemo tu već imati dodatne probleme zbog američkih sankcija koje se uvode. Kao što znamo, imamo kineske kompanije koje rade u železari Smederevo i u rudniku Bor. Za nas bi dodatni problem moglo biti poskupljenje u toj građevinskoj sferi, s obzirom da su kineske kompanije značajni izvođači naših bitnih infrastrukturnih projekata, poput brze železnice koja je otvorena od Beograda ka Novom Sadu do Subotice, tako da očekujem poskupljenja te vrste.

Govorio je o najboljem načinu na koji Srbija treba da se postavi kako bi izbegla veće posledice u poređenju sa globalnom zajednicom.

- Evropska unija mora da raščisti to kakav odnos ona ima prema Kini. Sa druge strane, Evropska unija mnogo zavisi od američke podrške na svim poljima, a Sjedinjene Američke Države na neki način primoravaju Evropsku uniju da se odrekne saradnje sa Kinom. Mi smo tu u jednoj opet nezahvalnoj poziciji zbog njihovih međusobnih odnosa. ali s obzirom na činjenicu da je Kina naš drugi značajan ekonomski, spoljno-trgovinski partner, mi ćemo morati da pronađemo načine da sarađujemo sa njima, nadajući se da će taj carinski rat između Kine i Amerike biti što pre završen, jer je to u interesu celog sveta - zaključio je Petrović.

