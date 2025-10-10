Slušaj vest

Meme kriptovalute na BNB Chain-u eksplodirale su u poslednja 24 sata dok se trgovci masovno prebacuju na tokene povezane sa Binance-om i njegovim bivšim direktorom Changpengom Zhao-om (CZ).

Nekoliko tih tokena ostvarilo je dobitke veće od 1.000%, a Binance-Peg Dogecoin (DOGE) prednjači kao vodeća pseća kriptovaluta na BNB Chain-u – sada među top 11 meme kriptovaluta po tržišnoj kapitalizaciji.

Ali u ring sada ulazi novi izazivač koji je imao dovoljno gledanja kako DOGE i njegovi imitatori zauzimaju scenu: Maxi Doge (MAXI).

Ovaj nabildovani Shiba Inu spreman je da okonča eru „autsajdera“ i preuzme titulu pravog alfa psa u svetu meme kriptovaluta.

Sve što je MAXI-u potrebno jeste podrška njegovih saboraca – istih onih trgovaca koji svaki put ulaze u igru s mentalitetom „1.000x ili ništa“.

Ti „braća po mišiću“ imaju otprilike još 11 sati da kupe MAXI po ceni od 0,000261 dolara pre nego što se pretprodaja resetuje i sledeća faza podigne cenu.

Dok BabyDoge pokazuje svoju viralnu moć, Maxi Doge se sprema za veliki okršaj

Binance-Peg Dogecoin je Binance-ova verzija DOGE-a – svaki token je vezan 1:1 za pravi DOGE. Iako postoji još od 2021. godine, tek je krajem avgusta privukao punu pažnju javnosti, kada je pretekao Baby Doge i postao vodeći „pseći“ token na BNB Chain-u.

Trenutno Binance-Peg DOGE ima tržišnu kapitalizaciju od 634 miliona dolara. Ali za Maxi Doge-a, to je samo još jedan pas koji bespotrebno zauzima svetla reflektora – isti onaj „Apollo Creed“ koji godinama pleše po ringu, čekajući da bude skinut sa trona.

Priča o Maxi Doge-u počinje tamo gde ga većina ne primećuje – kao mali, uporni pas iz kripto dvorišta koji nikada nije dobio priznanje koje zaslužuje.

Radio je u tišini, gradio snagu i disciplinu, čekajući trenutak da dobije svoju šansu u glavnom meču.

Čuli ste izreku: „Ako želiš uspeh onoliko koliko želiš da dišeš, uspećeš.“ Maxi Doge živi upravo to – „udiše kiseonik“ ispunjen čistom voljom za pobedom.

Jer ono što želi da dokaže jeste da i autsajder može pobediti ako ima dovoljno vere – vere jače od sreće ili hajpa.

To je ista ona vera o kojoj stalno govori „prorok meme kriptovaluta“ Murad Mahmudov – uverenje koje samo po sebi može stvarati čuda.

A upravo taj nepokolebljiv mentalitet drži Maxi Doge-a u borbi, uz reči:

„Možda danas izgubim nakon 15 rundi, ali sledeći put – osvajam pojas.“

Narodni pas: Maxi Doge

Biti autsajder sa pobedničkim mentalitetom samo je pola bitke – to znači da si bio zanemaren.

Maxi Doge to zna, zato i trenira kao šampion: svako jutro pije tucet sirovih jaja, do podneva udara po kravljoj polovini, a popodne trči uličnim stazama kao da svaka vodi ka Muzeju umetnosti u Filadelfiji.

On to radi zato da bi, kada zvono zazvoni, svaki „bro“ koji je radio u tišini video sebe u njemu – jer on je jedini borac koji zaista predstavlja njihovu borbu.

Maxi Doge privlači „braću“ stvorenu od čiste gladi, upornosti i odlučnosti – one koji slušaju Haddaway-ev “What Is Love?” dok na petom setu benča viču „poslednje ponavljanje najviše vredi!“.

To su ljudi koji u Maxi Doge-u vide svoju priču – autsajdere koji jure san o teškoj kategoriji.

A ova borba za tron? Nije samo Maxi-jeva. To je borba svakog brata koji je ikada bio potcenjen, potplaćen ili zaboravljen, a ipak je nastavio da diže tegove i ne odustaje.

Spremni za 1.000x sa MAXI-jem?

Maxi Doge stalno podseća svoj čopor – on je samo za one koji jure 1.000x. Drugim rečima, za one koji su spremni da daju sve od sebe.

Jer ako je cilj svrgnuti DOGE sa trona, to će zahtevati kolektivni napor svakog autsajdera, svakog „broa“, svakog vernika koji kupuje, ulaže i gura ka proboju kakav kripto svet još nije video.

GameStop trgovci su jednom postali legende. Maxi Doge trgovci mogli bi biti sledeći.

Ali prvo, prednja linija pripada onima koji deluju sada, dok pretprodaja još nudi MAXI po najnižoj ceni.

Posetite zvanični sajt Maxi Doge Token-a i povežite željeni novčanik poput Best Wallet-a, jednog od najboljih kripto novčanika na tržištu.

Možete menjati ETH, BNB, USDT ili USDC, ili čak direktno kupiti karticom.

Best Wallet je besplatan za preuzimanje na Google Play i Apple App Store.

MAXI tokeni kupljeni tokom pretprodaje mogu se odmah staviti na staking putem originalnog Maxi Doge protokola, koji nudi dinamični APY od 120% za rane vlasnike.

Za dodatnu sigurnost, pametni ugovor Maxi Doge-a u potpunosti su proverili Coinsult i SOLIDProof.

Pridružite se borbi, pridružite se zajednici – povežite se s „braćom“ na Maxi Doge-ovom X (Twitter) i Telegram kanalu i obezbedite svoje mesto pre nego što krene sledeći nivo cene.