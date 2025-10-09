Slušaj vest

Bitcoin dostiže nove rekorde iznad 125.000 dolara, a tržišna kapitalizacija meme kriptovaluta spremna je da se udvostruči dok se približava svom istorijskom maksimumu iz decembra 2024. godine. Na čelu ovog talasa mogao bi se naći upravo Wall Street Pepe (WEPE).

Cena PEPE tokena porasla je 7% u poslednjih sedam dana, dok se njegov „mlađi rođak“ Wall Street Pepe (WEPE) sprema za snažan rast, jer se njegova pretprodaja pre Solana ekspanzije zatvara u petak, 10. oktobra, u 14:00 UTC.

Tim projekta je objavio da će novi ETH-SOL ekosistem imati ujedinjeni token na Ethereum mreži, sa mostom ka Solani.

Vlasnici tokena koji su učestvovali u kampanji ekspanzije ne moraju ništa da preduzimaju, jer će im tokeni biti automatski poslati putem airdropa u utorak, 14. oktobra. Novi objedinjeni sistem smatra se obostranom pobedom, kako stoji u objavi WEPE tima na X platformi:

„Fer prema frog holderima, ujedinjen ekosistem, više WEPE tokena dodeljeno ETH-SOL kupcima nego što se očekivalo, a WEPE i dalje zadržava dual-chain strukturu!“

Zašto će WEPE token biti pobednik altcoin sezone

PEPE je među altcoinovima koji zaostaju, podbacivši u odnosu na Bitcoin za 0,32%, ali to ne treba da zavara – to zapravo može biti nagoveštaj velikog potencijala za rast, jer dolazi do rotacije kapitala iz PEPE u manje tokene sa boljim odnosom rizika i dobiti. Sve to ide u korist bikova na WEPE tokenu.

Sezona altcoina tek treba da počne, a Wall Street Pepe je odlično pozicioniran da ubere plodove. CMC Altcoin Season Index trenutno iznosi 62 – „altcoin sezona“ se zvanično smatra aktivnom kada indeks pređe 75, što znači da 75% altcoina nadmašuje Bitcoin u periodu od 90 dana.

Sa skoro 60.000 pratilaca na X-u, WEPE beleži tehničko poklapanje sa pozitivnim vestima. Na 4-časovnom grafikonu, cena ima podršku na 50-dnevnom pokretnom proseku (plava linija na grafikonu).

Ova „frog“ kriptovaluta ima tržišnu kapitalizaciju od 9,28 miliona dolara i 81.000 vlasnika tokena, što znači da će objava Solana mosta i airdropa verovatno izazvati veliki interes na tržištu.

Wall Street Pepe – pomoć „malim igračima“ da pobede „velike“

Wall Street Pepe je simbol borbe između Main Street-a i Wall Street-a, gde „mali žabci“ (investitori) pobeđuju jer su deo zajednice koja ima informacije. Ta zajednica okupljena je u Wall Street Pepe Alpha Chat grupi, gde su povrati u rasponu od 5x do 10x.

Sada, zahvaljujući novom mostu sa Solanom, pokretanom pomoću Wormhole tehnologije, Wall Street Pepe je spreman za veliku scenu kriptovaluta.

Ekspanzija WEPE tokena na više lanaca, sa jedinstvenim ETH-SOL tokenom i airdropom, biće realizovana 14. oktobra.

WEPE token bi mogao porasti za 631%

Trenutna cena WEPE tokena iznosi 0,00004745 dolara, a bikovi očekuju da token „izbriše jednu nulu“ i udvostruči vrednost na 0,0001 dolara.

Wall Street Pepe je svoj istorijski maksimum (ATH) zabeležio 17. februara ove godine, na dan lansiranja. Očekuje se da će se cena vratiti na te nivoe – ili čak više – zahvaljujući Solana ekspanziji.

Rast sa trenutnog nivoa od 0,00004745 dolara na ATH od 0,0003473 dolara predstavlja dobit od 631%.

Sa najvećom altcoin sezonom koja se približava, WEPE ima vidljivost na tržištu i podršku zajednice da nadmaši svoj prethodni maksimum.

Ako tržišna kapitalizacija meme kriptovaluta, koja je trenutno 74 milijarde dolara, ponovo dosegne ATHod oko 127 milijardi, PEPE i njegov „rođak“ Wall Street Pepe mogli bi predvoditi rast.

Ali, zašto ulagati u PEPE kad manji WEPE nudi mnogo veći prostor za rast, dodatno ojačan Solana integracijom?

Pametni trgovci već izlaze iz PEPE i velikih altcoina i preusmeravaju kapital u manje, rastuće projekte poput WEPE-a.

Kraj burn mehanizma – dobrodošli airdrop i jednostavan Solana most

Burn mehanizam, koji je predviđao da kupovina WEPE SOL tokena automatski sagoreva WEPE ETH tokene, završava se 10. oktobra, što znači da još ima vremena da se obezbede WEPE SOL tokeni pre airdropa sledeće nedelje.

Do sada je više od 4,3 milijarde WEPE tokena trajno uklonjeno iz opticaja, što povećava vrednost preostalih tokena.

Zahvaljujući praćenju svih burn transakcija, projekat može airdropovati jednak broj tokena onima koji su učestvovali u ranom pristupu, i to kao WEPE na Solana strani mosta.

Dakle, neće postojati poseban WEPE SOL token – umesto toga, ETH WEPE tokeni će se mostom Wormhole prebacivati na Solanu.

Svi učesnici u pretprodaji ekspanzije dobiće svoje SOL WEPE tokene putem airdropa, proporcionalno količini ETH tokena sagorelih prilikom njihove kupovine.

Tim Wall Street Pepe-a će pokriti sve preostale obaveze iz riznice projekta, kako bi se osigurale potpune alokacije.

Važno je istaći da je 4,3 milijarde tokena – što čini oko 2% ukupne ponude – trajno sagorelo, čime se jačaju fundamentali tokenomike.

NFT i WEPE tokeni rastu u vrednosti

Wall Street Pepe je zajednički projekat, a njegova WEPE NFT kolekcija to jasno pokazuje. Kolekcija od 5.000 NFT-ova dodeljuje se članovima zajednice koji pokazuju najveću aktivnost kroz učešće u WEPE questovima i osvajanju whitelist mesta.

Raspodela 5.000 NFT mintova izgleda ovako:

1.000 rezervisano za članove Alpha Chat-a

1.500 za učesnike questova

500 dodeljeno kroz događaje zajednice

2.000 dostupno javno – po principu „ko prvi, njegovo“

Cena WEPE NFT-ova porasla je sa 7,62 na 8,26 dolara u poslednja 24 sata, prema podacima platforme dappradar.

Kako kupiti WEPE

WEPE token možete kupiti direktno na zvaničnom sajtu Wall Street Pepe-a, ili preko Best Wallet aplikacije – jednog od najboljih kripto i Bitcoin novčanika na tržištu.

Best Wallet aplikacija dostupna je na Google Play i Apple App Store.