Slušaj vest

Kupovina na internetu danas je za mnoge postala gotovo svakodnevna rutina – dovoljno je nekoliko klikova i proizvod je na putu ka vašoj adresi. Ipak, iza te jednostavnosti često se krije trenutak nesigurnosti: onaj trenutak kada treba uneti broj kartice i sačekati potvrdu transakcije. U tom kratkom intervalu, uzbuđenje zbog željene kupovine ume da se pretvori u nelagodu, jer se u mislima odmah otvara pitanje – da li su podaci koje ostavljate zaista bezbedni, i možete li potpuno verovati sajtu na kome kupujete?

Upravo zbog takvih nedoumica, mnogi se i dalje ustručavaju da se u potpunosti oslone na onlajn kupovinu, iako ona štedi vreme i otvara pristup proizvodima i uslugama koje često nije moguće pronaći u klasičnim prodavnicama. Za sve one koji žele pogodnost digitalnog šopinga, ali ne žele da rizikuju sigurnost svojih podataka, postoji jednostavno rešenje – virtuelna kartica. Ovaj praktičan, savremeni alat spaja najbolje iz oba sveta: pruža potpunu slobodu i lakoću kupovine, a istovremeno uklanja osećaj nesigurnosti koji obično prati unošenje ličnih podataka sa kartice. Svaka transakcija obavlja se pomoću jedinstvenog broja virtuelne kartice, pa se vaši stvarni podaci ne otkrivaju, a vi zadržavate kontrolu i sigurnost na svakom koraku.

Kako funkcioniše virtuelna kartica?

Virtuelna kartica živi isključivo u okviru vaše m-bank aplikacije – nema je u fizičkom obliku, pa je ne možete izgubiti ili zaboraviti. Ipak, funkcioniše potpuno isto kao obična debitna kartica, sa svim prednostima onlajn plaćanja. Ono što je čini posebnom je potpuna kontrola koju imate nad sredstvima: vi odlučujete koliko novca želite da prebacite na karticu i upravo taj iznos stoji vam na raspolaganju za kupovinu. Kupujete poklon? Dopunite je samo za vrednost poklona. Plaćate avionsku kartu? Dodajte tačan iznos koji vam je potreban. Na taj način znate da na kartici nema više novca nego što ste vi sami odredili – i nema mesta za nepredviđene troškove ili zloupotrebe.

Sve transakcije i stanje kartice možete pratiti u realnom vremenu kroz aplikaciju, pa imate potpunu preglednost nad svakom kupovinom. Kada želite dodatni osećaj sigurnosti, karticu možete u bilo kom trenutku isključiti jednim klikom i ponovo je aktivirati samo kada planirate novu onlajn kupovinu. Taj osećaj kontrole da baš vi držite sve konce u rukama – često je presudan za one koji su ranije zazirali od digitalnih plaćanja, jer pretvara nesigurnost u mir i zadovoljstvo korišćenja.

OTP Visa virtuelna kartica – kada bezbednost plaćanja postane standard

OTP banka, posvećena stalnom unapređenju digitalnih usluga i vođena strategijom Digital First, kontinuirano razvija rešenja koja olakšavaju svakodnevno bankarstvo i čine ga sigurnijim. Jedno od takvih rešenja je OTP Visa virtuelna kartica, koja spaja praktičnost i bezbednost u svakom trenutku. Kartica je vezana za dvovalutni račun u dinarima i evrima, što vam omogućava njeno korišćenje i u zemlji i u inostranstvu. Dopunjavanje je brzo i jednostavno, a svaka kupovina potvrđuje se dodatnom autentifikacijom putem 3D Secure sistema (Verified by Visa), čime su vaš identitet i transakcije zaštićeni višeslojnim proverama.

Uz to, kartica nudi i fleksibilnost u postavljanju limita – dnevni limit je unapred definisan na 200.000 RSD, ali ga možete lako prilagoditi svojim navikama i potrebama. Kada je ne koristite, jednostavno je deaktivirajte i uklonite svaki potencijalni rizik.

Kako da aktivirate vašu virtuelnu karticu

Aktivacija je jednostavna i potpuno digitalna – bez čekanja, bez papirologije i bez fizičke kartice. Sve što treba da uradite nalazi se u vašoj OTP m-bank aplikaciji: u sekciji „Kartice“ dovoljno je da odaberete opciju „Aktiviraj virtuelnu karticu“. Za samo nekoliko trenutaka kartica je spremna za korišćenje, i možete odmah da obavite vašu prvu onlajn kupovinu.

Uživanje u malim stvarima, bez brige o plaćanju

Zamislite te sitne svakodnevne trenutke: kupujete knjigu koju ne možete da pronađete u knjižari, rezervišete kurs jezika, plaćate pretplatu na omiljenu digitalnu platformu ili kupujete karte za putovanje koje toliko dugo planirate. Sve to sada možete obaviti bez stresa i sa potpunom kontrolom, jer znate da koristite karticu koja je stvorena upravo za ovakve situacije i da na njoj stoji tačno onaj iznos koji ste vi sami odredili.

Onlajn kupovina ne mora da bude ispunjena trenucima sumnje – može biti jednostavno uživanje u malim stvarima koje vas raduju. Trenutak u kome sebi priuštite nešto što vam znači ili obradujete dragu osobu. Uz OTP Visa virtuelnu karticu i Dina digitalnu karticu dostupne u istoj aplikaciji, brige oko bezbednosti plaćanja nestaju, a ostaje sloboda da se fokusirate na ono što zaista želite.