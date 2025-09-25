Slušaj vest

Aleksandar Group predstavio je projekat “Riverside”, ulaganje od 150 miliona evra na obali Dunava u Novom Sadu. Master plan razvijaju renomirane londonske arhitektonske kuće Howells i LDA Design, u saradnji sa JP Urbanizam Novi Sad. Projekat obuhvata 70.000 m² (80% stambeno, 20% komercijalno), dva javna trga, pešačku ulicu, direktan pristup reci i sadržaje za kulturu, sport i boravak na otvorenom.

O perspektivi projekta govori pejsažni arhitetkta Benjamin Walker, direktor u LDA Design i suvlasnik ovog londonskog studija.

Foto: Promo

1. Šta projekat “Riverside” konkretno donosi Novosađanima?

Riverside ima za cilj da vrati grad na obalu reke i stvori prostor u kojem je svakodnevni život okrenut šetnji, druženju, igri i miru kraj vode. Planirano je više od hektara javno dostupnog prostora, uključujući dva gradska trga, šetališta i pešačku zonu s direktnim izlazom na Dunav. Biće to novi deo grada koji ne pravi razliku između “stanara” i “posetilaca” jer će svi biti dobrodošli. Ovo je prostor zamišljen da se koristi bez posebnog povoda, kao mesto susreta, predaha, igre i kulture, svakog dana.

2. Zašto je pristup reci toliko važan u ovom projektu?

Dunav je identitet Novog Sada ali pristup reci je često ograničen. Riverside to menja pa je i naš cilj jasan: da prilaz vodi bude intuitivan, otvoren i bez prepreka. Uklanjanjem barijera i stvaranjem javnog prostora, želimo da obala bude deo svakodnevnog života građana. U saradnji sa LDA Design, koji ima iskustvo transformacije obala u Londonu, ovaj koncept se prenosi u lokalni kontekst.

3. Koji su glavni sadržaji koje će ljudi moći da koriste?

Želeli smo da ovim projektom stavimo javni život u fokus: dva velika trga, novo šetalište i pešačka ulica koja vodi pravo na obalu reke. Uz to dolazi čitav set svakodnevnih sadržaja: sportski tereni, za fudbal, košarku, odbojku, padel, dečija igrališta i parkovski mobilijar, kao i vrtići u okviru kompleksa. Plan je i da prizemlja zgrada imaju kulturni i komercijalni program, uz akcenat na lokalne inicijative: male kafiće, galerije, radionice i zanatske radnje, kako bi kvart ostao lokalan i po autentičnom duhu, a ne samo po adresi.

Ovaj miks svakako prati i ulaganje u kvalitet prostora jer investitor obezbeđuje više od jednog hektara zemljišta za javne površine i 100 miliona dinara donacije za sportsku infrastrukturu, što omogućava da se tereni, otvorena teretana i dečije zone brzo stave u funkciju građana.

Pri razradi javnih površina oslanjamo se na međunarodno iskustvo u transformaciji obala i velikih javnih celina. U Londonu je to bio projekat Battersea Power Station, gde je nekada zatvorena industrijska zona pretvorena u novi deo grada s parkom uz reku i dva gradska trga, kao i Queen Elizabeth Olympic Park, jedan od najuspešnijih novih parkova u Evropi koji povezuje velike zelene površine, mrežu staza i sportske sadržaje. Sve to primenjujemo kroz merilo i ritam Novog Sada - toplije, pristupačnije i usmereno na porodični i komšijski život.

Foto: Promo

4. Koliko je ovo stambeni, a koliko gradski projekat?

Iako je udeo stambenog prostora oko 80%, čitav koncept je postavljen iz obrnutog ugla, najpre se projektuje javni život, pa zatim stanovanje oko njega. Inspiraciju pronalazimo u principu “grad od pet minuta”, gde se većina svakodnevnih potreba može obaviti peške. Stambeni kompleks nije izdvojen svet za sebe, već deo vibrantnog, multifunkcionalnog gradskog kvarta.

5. Šta preuzimate iz iskustava u Londonu, a šta posebno prilagođavate Novom Sadu?

Iz Londona prenosimo metod, ne rešenje. U LDA Design-u projekte uvek počinjemo pitanjem: kakvu promenu želimo da vidimo? U slučaju Riverside-a, to je reaktivacija obale, stvaranje javnog prostora koji inspiriše i okuplja, a Novom Sadu prilagođavamo razmere, materijale i atmosferu: Riverside je projektovan tako da bude bliže svakodnevici i porodičnim vrednostima i ideja je da bude kvart koji ima lokalni DNK, ali svetsku logiku dizajna.

6. Kada će građani osetiti prve benefite?

Već u prvoj fazi. Nakon usvajanja master plana, prvi konkretan korak biće otvaranje javnih prostora – šetališta, trgova, sportskih i rekreativnih sadržaja. Cilj nam je da se život uz reku pokrene što pre bez čekanja na završetak celokupne izgradnje. Obala mora da “prodiše”, da ljudi osete promenu još pre nego što se useli prvi stanar.

7. Šta je za vas slika uspeha “Riverside”-a za pet godina?

Deca na biciklima, stariji na klupama, tinejdžeri na sportskim terenima, parovi u šetnji, ljudi koji dolaze bez posebnog razloga. Slika uspeha je jednostavna: da ova strana Dunava postane deo svakodnevice. Ako ljudi krenu da dolaze bez posebnog povoda, projekat Riverside je uspeo. Kada obala postane mesto malih svakodnevnih navika poput jutarnjeg trčanja, kafe s prijateljima, večernje šetnje to će biti naš pravi rezultat.