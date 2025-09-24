Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić i pomoćnik ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović prisustvovali su potpisivanju dokumenta o nastavku realizacije projekata industrijske saradnje sa kompanijom Airbus, uspostavljene na osnovu ugovora o nabavci helikoptera H-145M.

Dokument su potpisali direktor Vazduhoplovnog zavoda „Moma Stanojlović“ pukovnik Slaviša Pavlović, rukovodilac sektora za Evropu kompanije Airbus Helicopters Tomas Hajn i predstavnik JP „Jugoimport–SDPR“.

Foto: Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Potpisanim dokumentom obezbeđuje se dalji nastavak angažovanja kapaciteta VZ „Moma Stanojlović“ kao lokalnog proizvođača helikopterskih komponenti u globalnom lancu snabdevanja kompanije Airbus, čime je obezbeđen kontinuitet u transferu znanja i razvoju visokotehnološke proizvodnje u Republici Srbiji.

Realizacijom ovog projekta, Srbija nastavlja da snaži svoju ulogu u međunarodnoj avio-industriji, dok se istovremeno unapređuju i sposobnosti dugoročnog održavanja i razvoja svoje helikopterske flote.