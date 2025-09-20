Slušaj vest

Pre nego što pozovete korisničku podršku ili kupite skuplji paket, znajte da je rešenje često mnogo jednostavnije – dovoljno je da povremeno restartujete vaš ruter. Stručnjaci se slažu da je to preporučljivo uraditi barem jednom mesečno kako bi se osigurao nesmetan rad.

Ruter je kao računar

Vaš ruter je, u suštini, minijaturni računar. On ima svoj procesor, memoriju i operativni sistem, i radi 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Kao i svaki računar, i ruter se vremenom "umori", zaguši i počne da radi sporije.

Tokom neprekidnog rada, njegova radna memorija (RAM) se puni privremenim podacima, a softverske greške mogu uzrokovati tzv. "curenje memorije". Kada se memorija preoptereti, ruter više ne može efikasno da obrađuje podatke, što dovodi do usporavanja internetske veze i prekida u prenosu podataka. Isključivanjem rutera iz struje i ponovnim uključivanjem, vi zapravo čistite njegovu privremenu memoriju i omogućavate mu da krene "od nule", što mu vraća prvobitnu brzinu i odzivnost.

Optimizacija Wi-Fi signala

U gusto naseljenim područjima, mnoge Wi-Fi mreže se takmiče za ograničen broj dostupnih kanala, što dovodi do smanjenja brzine i stabilnosti vaše veze. Iako su moderni ruteri dizajnirani da automatski odaberu najmanje zagušen kanal, tu analizu najčešće obavljaju samo prilikom pokretanja. Redovnim restartovanjem, primoravate uređaj da ponovo skenira okruženje i odabere optimalan, "čistiji" kanal, što može rezultirati trenutnim poboljšanjem performansi. Pored toga, restartovanje rešava i potencijalne konflikte IP adresa.

Sigurnosne mere

Redovno restartovanje rutera je takođe važna bezbednosna mera. Pri svakom restartu, vaš internet provajder vam najčešće dodeljuje novu javnu IP adresu, što otežava posao hakerima. Takođe, na taj način se prekidaju sve aktivne veze, što znači da će svi neovlašćeni korisnici ili zlonamerni procesi biti izbačeni iz vaše mreže. Neki ruteri instaliraju ključna sigurnosna ažuriranja tek nakon ponovnog pokretanja, pa restartovanjem obezbeđujete da je vaš uređaj zaštićen najnovijim zakrpama.

Restart ili reset – ključna razlika

Važno je razlikovati restartovanje i resetovanje rutera. Restart je jednostavan postupak isključivanja i uključivanja uređaja, koji čuva sve vaše postavke, poput imena Wi-Fi mreže i lozinke. S druge strane, resetovanje je drastična mera koja vraća ruter na fabrička podešavanja, brišući sve vaše personalizovane opcije. Resetovanje se obično obavlja pritiskom na malu, uvučenu tipku na ruteru i treba ga koristiti samo kao poslednju opciju. Za redovno održavanje, restart je uvek pravi izbor.

Kako pravilno restartovati ruter?

Postupak je vrlo jednostavan. Prvo, isključite kabl za napajanje iz rutera (i modema, ako su odvojeni uređaji). Zatim, sačekajte najmanje 30 sekundi, kako bi se svi kondenzatori unutar uređaja u potpunosti ispraznili. Na kraju, ponovo uključite kabl u struju i sačekajte nekoliko minuta dok se sve lampice ne stabilizuju, što je znak da je veza uspostavljena. Ako želite da automatizujete proces, mnogi noviji ruteri nude opciju zakazivanja automatskog restarta.