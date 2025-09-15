Slušaj vest

Prošle nedelje Apple je predstavio svoj najnoviji iPhone i izazvao globalnu euforiju, kako kod potrošača tako i kod investitora na tržištu. Ipak , ovo uzbuđenje, nije donelo prevelike koristi ni kompaniji a ni investitorima. Dok su svi očekivali snažan rast cene akcija, desilo se suprotno – mnogi su požurili da prodaju svoje akcije i time izazvali privremeni pad vrednosti. Međutim, akcije jedne američke elektronske berze koja je poznata po tome što na njoj trguju tehnološke i inovativne kompanije, poput Apple-a, Microsoft-a, Google-a (Alphabet), Amazon-a, Tesle i mnogih drugih, doživljava pravu ekspanziju. U pitanju je NASDAQ, koji je najviše dobio koristi od zainteresovanosti investitora za trgovanjem I praćenjem kretanja cene akcije upravo Apple-a.

U poslednjih godinu dana NASDAQ ima veoma dobre rezultate, s obzirom da mu je primetan konsantan rast. U odnosu na pre godinu dana vrednost NASDAQ-a porasla je za oko čak 32%! U odnosu na prethodnih šest meseci taj rast je negde oko 31%, što dokazuje da je ovo pravi izbor za one koji bi dugoročno da ulažu. U odnosu na prethodnih mesec dana vrednost NASDAQ-a je u blagom padu od oko 2%, ali je prethodnih dana, upravo zbog Apple-a I novog iPhone, primetan rast od oko 1%. To pokazuje da je NASDAQ ponovo na putu velikog rasta, s obzirom da se bar još neko vreme investitori neće smiriti što se tiče buke oko Apple-a, pa će I dalje konstantno trgovati njegovim akcijama što će povećati vrednost NASDAQ-a. S tim u vezi NASDAQ, kao posrednik preko kojeg se trguje akcijama Apple-a mogao bi u narednom period da doživi enorman rast. On s druge strane predstavlja I sigurno utočište za sve koji nisu sigurni na koju stranu će prevagnuti cena akcije Apple-a. Tim akcijama će se svakako trgovati što će doneti veliki rast NASDAQ-u. Pogledajte trenutne cene akcija velikih svetskih kompanija.

U Srbiji je poslednjih dana takođe primetno povećanje trgovanja cenama akcija, pa tako i naši trgovci veoma doprinose povećanju vrednosti NASDAQ-a. Kupovina novih iPhone telefona, trgovanje cenama akcija Apple-a, kao I zainteresovanost naših ljudi za kretanje cene akcije, doprinose da se NASDAQ itekako koristi i u našoj zemlji, a svi mi ovakvom aktivnošću doprinosimo rastu NASDAQ-a. Uzimajući sve ovo u obzir, stiče se utisak da smo zaista svi krojači svojih sudbina pa bi oni najpametniji I najbrži koji su uvideli ovakvu priliku mogli lako da ostvare profit u budućnosti. Ulaganje u NASDAQ, trenutno je jedno od najprimamljivijih izbora na tržištu s obzirom da je obim trgovanja u poslednje vreme izuzetno porastao. Naučite kako da trgujete potpuno besplatno.

Prošle godine, NASDAQ beleži impresivan rast, pokazujući stabilnost i kontinuirane mogućnosti za profitabilno investiranje. Sa stalnom zainteresovanošću investitora i velikim obimom trgovine, NASDAQ pruža sigurno i perspektivno okruženje za sve koji žele da ulažu dugoročno. Za sve one koji žele da prate trendove globalnih lidera i učestvuju u tržištu koje oblikuje tehnologiju i inovacije, NASDAQ predstavlja savršenu priliku da investiraju pametno i strateški. Trenutno, zbog velike aktivnosti i trgovanja akcijama Apple-a, NASDAQ takođe nudi atraktivne prilike i za kratkoročna ulaganja, jer povećana tražnja i interes investitora mogu doneti dodatni rast berze u narednom periodu. Otvorite besplatan demo nalog i započnite s trgovanjem.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.