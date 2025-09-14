Odlučili su se za različite brendove

Iako neki igrači nose skupocene satove i tokom mečeva - poput Aleksandra Zvereva, Andreja Rubljova, Džesike Pegule i Eline Svitoline - većina ih stavlja tek nakon meča, za intervjue i konferencije za medije, čime se strateški hvataju krupni kadrovi ručnih zglobova.

Gotovo svaki vrhunski teniser ima sponzorski ugovor sa nekim luksuznim brendom satova. Na primer, "Rolex" sponzoriše tri od pet najboljih teniserki, četiri od pet najboljih tenisera, kao i sam turnir. Brendovi često igračima poklanjaju svoja najvrednija izdanja, kako bi ih nosili na terenu i van njega.

Najskuplji satovi na ovogodišnjem US Openu

Aleksandar Zverev, treći teniser sveta, na konferenciji za medije nakon pobede u drugom kolu nosio je "Bugatti Tourbillon" od roze zlata brenda "Jacob & Co.", čija je vrednost 430.000 dolara. Zverev je ove godine promenio sponzora, pa je sa "Richarda Millea" prešao na "Jacob & Co.".

Aleksandar Zverev, treći teniser sveta, nosio je sat od skoro pola miliona dolara Foto: jacobandco.com/

Andrej Rubljov, drugi igrač koji je ove sezone promenio sponzora (sa "Bvlgarija" na "Vanguart"), nosio je titanijumski sat "Orb" vredan 180.000 dolara.

Lorenco Museti, deseti teniser sveta, nosio je "Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin", vredan 100.000 dolara.

Džesika Pegula, četvrta teniserka sveta, i Ema Navaro, 11. na svetu, igrale su mečeve sa satom "DB28xs Starry Seas" švajcarskog brenda "De Bethune", čija se vrednost procenjuje na 90.000 dolara.

Tomi Pol, 14. teniser sveta, nosio je "DB28xs Steel Wheels" istog brenda.

Aleksandar Bublik, nosio je sat brenda "Bianchet", model "UltraFino Carbon", vredan 80.000 dolara.

Prvi teniser sveta, Janik Siner, na konferenciji za medije je nosio "Rolex Sundust Cosmograph Daytona", vredan 40.000 dolara, dok je Karlos Alkaraz, drugi na svetu, stavio "Rolex Cosmograph Daytona" od 18-karatnog žutog zlata, vredan 38.000 dolara.

Karlos Alkaraz sa novom frizurom Foto: ELSA / Getty images / Profimedia

Druga teniserka sveta, Iga Svjontek, dugogodišnji partner "Rolexa", nosila je model "Rolex Datejust Oyster" u "Everose" zlatu, vredan 37.600 dolara.

Novak Đoković je nosio sat brenda "Hublot", model "Big Bang Unico" u plavoj boji. "Hublot" sponzoriše Novaka, a nakon četvrtfinalne pobede nosio je crni sat koji je ličio na izdanje "Big Bang 20th Anniversary", vredno 26.300 dolara.

Najpovoljniji sat na listi nosio je češki teniser Jiri Lehečka, koji nema zvaničnog sponzora satova. On je na konferenciji za medije nakon poraza u četvrtfinalu nosio model "Mission to the Moon" brenda "Swatch", čija je vrednost 285 dolara.