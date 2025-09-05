Slušaj vest

Na sednici održanoj 4. septembra, Nadzorni odbor Atlantic Grupe doneo je odluke o imenovanjima u Upravi i Komisijama Nadzornog odbora te o izboru Zamenika predsednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je potvrdio nove trogodišnje mandate članovima Uprave Ladi Tedeschi Fiorio i Srećku Nakiću (od 3. oktobra 2025.) i Mati Štetiću (od 9. decembra 2025.), uz važeće mandate Emila Tedeschija, Nevena Vrankovića i Zorana Stankovića. Dosadašnja starija izvršna direktorka Mojca Domiter imenovana je novom članicom Uprave Atlantic Grupe zaduženom za područje ljudskih potencijala i kulture, s početkom trogodišnjeg mandata od 5. septembra 2025. Poslednjim proširenjem Uprave Atlantic Grupa dodatno osnažuje menadžerski tim u realizaciji korporativne strategije i budućeg razvoja kompanije, sa svešću da su ljudi i kultura ključ uspešnog poslovanja.

Mojca Domiter ima više od 20 godina profesionalnog iskustva u širokom spektru industrija, uključujući robu široke potrošnje, farmaceutsku i telekomunikacije. Najveći deo karijere bavi se oblikovanjem strategija i procesa vezanih za ljude, vodila je sektore ljudskih potencijala VIPneta, JGL Rijeka, a od 2011. godine vodi ključne inicijative u području kulture, razvoja liderstva i procesa vezanih za ljude u Atlantic Grupi. U kompaniji je implementirala grupne sisteme upravljanja učinkom, talentima i nagrađivanjem, uz značajan rast angažovanja zaposlenih i jačanje prepoznatljivosti Atlantic Grupe kao poželjnog poslodavca. Diplomirala je psihologiju na Univerzitetu u Rijeci, završila Executive MBA na Cotrugli Business School te se dodatno usavršavala na IESE-u, London Business Schoolu, Ashridgeu i Harvardu.

Uz potvrđen novi sastav Uprave kompanije, Nadzorni odbor usvojio je i nove sastave njegovih Komisija. Komisiju za reviziju tako čine predsednik Lars Peter Elam Håkansson, članovi Andrea Gisle Joosen, Zoran Vučinić i Karl Weinfurtner (izabran na Glavnoj skupštini u junu 2025.). Komisiju za razvoj vodstva i nagrađivanje čine predsednica Monika Elisabeth Schulze, članovi Florence Jeantet, Vesna Nevistić, Aleksandar Pekeč i Zoran Sušanj (spoljni stručnjak), Komisiju za društvenu odgovornost i korporativno upravljanje čine predsednica Anja Svetina Nabergoj, članovi Siniša Petrović i Nina Tepeš ( spoljni stručnjak ).



Uz navedeno, na sednici je član Nadzornog odbora Siniša Petrović ponovno izabran na funkciju Zamenika predsednika Nadzornog odbora, koji će ovu dužnost obavljati uz već postojeću Zamenicu predsednika Nadzornog odbora Moniku Elisabeth Schulze.