Renomirani svetski ekonomski magazin „Global Finance“ proglasio je Raiffeisen najboljom digitalnom bankom za stanovništvo u Srbiji za 2025. godinu.

Prema oceni žirija, osim nagrade za najbolju digitalnu banku za stanovništvo (Best Consumer Digital Bank in Serbia), banka ima i najbolju ponudu onlajn proizvoda (Best Online Product Offerings), najbolje dizajnirano korisničko iskustvo (Best User Experience Design) i najbolju mobilnu aplikaciju (Best Mobile Banking App).

Jelena Aksić, članica Izvršnog odbora te banke zadužena za poslovanje sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima ističe da je još jedna važna nagrada ove godine za rezultat sveobuhvatne strategije i pristupa tržištu.

„Najteže je postići jednostavnost u složenim procesima, kakvi su izgradnja mobilne aplikacije koju mogu da koriste istovremeno fizička i pravna lica, kroz dizajn sajta ili korisničkog iskustva. Za to je potrebno uložiti mnogo truda, ali imati tim koji to može da ostvari i koji pred sebe postavlja visoke i jasne ciljeve“, napominje Jelena Aksić.

Aleksandar Smiljković, Chief Innovation Officer kaže da nagrada dolazi kao rezultat konstantnog inoviranja proizvoda i da uspeh u digitalnom svetu zavisi pre svega od sposobnosti da se privuku i zadrže klijenti kroz stalno podizanje kvaliteta usluga. “Inovacije podstiču kreativnost i donose nove, sveže ideje i rešenja”, napominje Smiljković.

Nebojša Jovanović, Chief Product Officer smatra da onlajn rešenja služe da bi se maksimalno pojednostavili procesi i povećala efikasnost, a time i zadovoljstvo klijenata. “Mnogo vremena je uloženo da bi klijenti trošili što manje vremena, to je naš cilj”, ističe Jovanović.

Kako navodi magazin, pobednici se biraju na osnovu sledećih kriterijuma: snaga strategije za privlačenje i usluživanje digitalnih klijenata, uspeh u podsticanju klijenata da koriste digitalne usluge, rast broja digitalnih klijenata, raznovrsnost ponude proizvoda, dokazi o opipljivim koristima dobijenim iz digitalnih inicijativa, i dizajn i funkcionalnost veb, odnosno mobilnih sajtova. Pobednici u potkategorijama se biraju na osnovu relativne snage i uspeha veb proizvoda i usluga, stoji u saopštenju na sajtu magazina „Global Finance“.

Nagrada magazina „Global Finance“ dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je još jedan renomirani svetski ekonomski magazin „Euromoney“, proglasio Raiffeisen banku najboljom u Srbiji.