Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, penzionerima je prethodnih danas saopštio nekoliko fantastičnih vesti, a najstariji građani Srbije ne kriju oduševljenje.

- Znači mnogo, taj procenat utiče i na čekove, možemo kreditne kartice da imamo, bolje pogodnosti za kredite. Sve znači onima koji imaju male penzije - rekla je jedna Beograđanka za Kurir televiziju.

- Kako da ne odgovara, ne postoji čovek kome to ne bi odgovaralo, to je nešto divno što ćemo imati i to će se primetiti na našem novčaniku. Biće to dobro - dodala je druga.

Jedna od penzionerki nije krila zadovoljstvo novim povećanjem, a imala je i simpatičan odgovor: "On malo, malo pa nam podigne penzije!"

"Svi su uvek za povećanje penzija"

- To je za penzionere jako dobra stvar, i za zemlju povećaće se potrošnja, dobar potez Vlade - kaže za Kurir televiziju još jedan sugrađanin.

- Prezadovoljna sam, jako sam srećna, hvala predsedniku Vučiću što misli na nas penzionere- kaže nam penzionerka.

Podsetimo, prredsednik Vučić najavio je povećanje penzija za čak 12 odsto.

- Ja sam građanima Srbije najavio da će penzija od 1. decembra rasti između 7 i 8 odsto. Ja sada želim da saopštim radosnu vest našim penzionerima, oni su to zaslužili. Penzija će rasti možda čak i 12 odsto. Nama je sada prosečna penzija u Srbiji 436 evra, tada će biti između 485 i 490 evra. Ubrzano se približavam onoj cifri koju smo rekli penzionerima u našem dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije do kraja 2027. godine - izjavio je Vučić.

