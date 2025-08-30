"NEMA ČOVEKA KOME TO NE BI ODGOVARALO" Penzionerke oduševljene lepim vestima od predsednika Vučića: On malo, malo pa nam podigne penzije! Videće se u novčaniku
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, penzionerima je prethodnih danas saopštio nekoliko fantastičnih vesti, a najstariji građani Srbije ne kriju oduševljenje.
- Znači mnogo, taj procenat utiče i na čekove, možemo kreditne kartice da imamo, bolje pogodnosti za kredite. Sve znači onima koji imaju male penzije - rekla je jedna Beograđanka za Kurir televiziju.
- Kako da ne odgovara, ne postoji čovek kome to ne bi odgovaralo, to je nešto divno što ćemo imati i to će se primetiti na našem novčaniku. Biće to dobro - dodala je druga.
Jedna od penzionerki nije krila zadovoljstvo novim povećanjem, a imala je i simpatičan odgovor: "On malo, malo pa nam podigne penzije!"
"Svi su uvek za povećanje penzija"
- To je za penzionere jako dobra stvar, i za zemlju povećaće se potrošnja, dobar potez Vlade - kaže za Kurir televiziju još jedan sugrađanin.
- Prezadovoljna sam, jako sam srećna, hvala predsedniku Vučiću što misli na nas penzionere- kaže nam penzionerka.
Podsetimo, prredsednik Vučić najavio je povećanje penzija za čak 12 odsto.
- Ja sam građanima Srbije najavio da će penzija od 1. decembra rasti između 7 i 8 odsto. Ja sada želim da saopštim radosnu vest našim penzionerima, oni su to zaslužili. Penzija će rasti možda čak i 12 odsto. Nama je sada prosečna penzija u Srbiji 436 evra, tada će biti između 485 i 490 evra. Ubrzano se približavam onoj cifri koju smo rekli penzionerima u našem dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije do kraja 2027. godine - izjavio je Vučić.
Naime, kako je Vučić najavio, penzije će od 1. decembra dostići 12 odsto povećanja.
- Dakle, značajno više od ovoga. Nama je sada prosečna penzija u Srbiji 436 evra, tada će biti između 485 i 490 evra. Ubrzano se približavamo onoj cifri koju smo rekli penzionerima u našem dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije do kraja 2027. godine...
Kad se to pogleda kroz tačne brojke, to izgleda ovako:
Na visinu penzije pre povećanja, koja iznosi 20.000 dinara, povećanje od 12 odsto iznosi 2.400 dinara, što znači da će penzija sa povećanjem u sklopu novih mera države iznositi 22.400 dinara — a uvećanje na godišnjem nivou će iznositi 28.800 dinara.
Ovako se mogu računati penzije na svim nivoima, te je povećanje na sadašnju penziju od 40.000 dinara 4.800, a na godišnjem nivou povećanje penzije iznosi neverovatnih 57.600 dinara.