Kompanija Tesla poslednjih meseci ne silazi sa naslovnica, najviše zahvaljujući svom osnivaču Ilonu Masku, čiji potezi uvek izazivaju burne reakcije. Iako su njegovi politički stavovi doveli do regulatornih pritisaka širom Evrope, Tesla je još jednom dokazala da je kompanija otporna na spoljne izazove i time potvrdila da se radi o pravom gigantu na tržištu. Umesto pada vrednosti, akcije Tesle i dalje beleže konstantan rast, potvrđujući poverenje investitora u njen dugoročni potencijal. Uprkos brojnim predviđanjima o posrnuću, Tesla nastavlja da raste i pokazuje da iza ovog brenda stoji mnogo više od jednog čoveka – stoji vizija budućnosti transporta i energetike!

Koliko je Tesla i dalje na vrhu liste izbora za investitore, govore i podaci o dugoročnom rastu cena njenih akcija. U odnosu na prethodnih godinu dana cena akcije je veća za skoro 63%! U odnosu na pre šest meseci, taj rast je skoro 20% što je za taj period fenomenalan rezultat. I poslednjih dana rast akcija je konstantan i po svemu sudeći, će za nekoliko meseci prema procenama mnogih analitičara premašiti rast od skoro 63%. Sve ovo pokazuje da je u pitanju veliki gigant koji je i dalje ubedljivo na prvom mestu što se tiče dugoročnih ulaganja. Međutim, brojke prethodnih dana govore da je ovo trenutno pravi izazov I kada su u pitanju kratkoročni ulozi, s obzirom da su Tesline akcije u konstantnom rastu od 5-7%. Pogledajte trenutne cena akcija najvećih svetskih kompanija.

Upravo zato što Tesla ne pokazuje samo finansijsku snagu već i predvodi sledeću revoluciju u transportu, sada je pravi trenutak da i investitori iz Srbije razmisle o ulaganju u njene akcije. Za domaće investitore, Tesla danas predstavlja priliku kakva se retko ukazuje – kompaniju koja istovremeno beleži impresivan rast cene akcija i postavlja temelje nove epohe u transportu. Dok cene Teslinih akcija rastu konstantnim tempom, kompanija istupa i sa revolucionarnim projektom robotaksija, koji će zauvek promeniti način kretanja u gradovima širom sveta. Zamislite mrežu vozila koja su autonomna, dostupna 24 sata dnevno, sa troškovima prevoza višestruko manjim od današnjih. Sve ovo dešava se pod brendom koji već važi za simbol inovacije, pa tako ulaganjem u Teslu ne ulažete samo u automobilsku industriju, već i u budućnost mobilnosti i energetike. Naučite kako da trgujete potpuno besplatno.

Zaključak je jednostavan – Tesla je mnogo više od proizvođača automobila. To je kompanija koja predvodi globalnu trku ka održivoj energiji i autonomnoj mobilnosti, a njen kontinuirani rast na berzi jasno pokazuje poverenje koje investitori širom sveta imaju u nju. Uprkos svim izazovima, akcije Tesle rastu, a projekti poput robotaksija pokazuju da tek dolazi ono najbolje. Sa projektima poput robotaksija, Tesla ne oblikuje samo današnje tržište već i budućnost u kojoj ćemo svi živeti. Ako želite da svoj kapital uložite u kompaniju koja kombinuje stabilnost, inovaciju i viziju, sada je pravi trenutak. Otvorite besplatan demo nalog i započnite s trgovanjem.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.