Sindikat kontrole letenja (SKL) stupio je u štrajk 19. avgusta 2025. godine u 23.00 časa. Prema najavi SKL, štrajk će trajati do 30. septembra u 23.00 časa.

Osnovni zahtev SKL odnosi se na hitno i značajno uvećanje zarada pojedinih kategorija zaposlenih. Prosečna zarada kontolora letenja u SMATSA doo iznosi oko 7000 eura, što je neuporedivo više od prosečne zarade u Republici Srbiji.

Ova jednostrana odluka direktno šteti poslovanju aviokompanija, otežava odvijanje saobraćaja i aviokompanijama generiše dodatne troškove, dok putnicima i drugim korisnicima vazdušnog saobraćaja ozbiljno narušava mogućnost da realizuju svoje planove.Istovremeno, SMATSA doo i institucije država osnivača trpe veliku materijalnu i reputacionu štetu.

Ukazujemo na to da štrajk u organizacionim jedinicama na teritoriji Crne Gore nije počeo. Odluka Skupštine SKL o stupanju u štrajk u organizacionim jedinicama na teritoriji Crne Gore je NEZAKONITA, jer je doneta od strane sindikata koji nije registrovan na teritoriji Crne Gore. Skupština SKL je donošenjem navedene odluke dovela u opasnost zaposlene u Terminalnoj i Aerodromskoj kontroli letenja Podgorica i Aerodromskoj kontroli letenja Tivat od mogućih posledica sprovođenja aktivnosti koje su suprotne propisima Crne Gore.

Rukovodstvo SMATSA doo, kao poslodavac čija je delatnost od javnog interesa, preduzima sve neophodne mere da bi se očuvala bezbednost i efikasnost vazdušnog saobraćaja. U skladu sa zakonom, primenjuje se Odluka o minimumu procesa rada, kako bi se posledice štrajka svele na najmanju moguću meru.

Rukovodstvo SMATSA doo smatra da je štrajk neracionalan, neutemeljen i štetan po sve učesnike u vazdušnom saobraćaju, pa i za sve zaposlene u kompaniji.