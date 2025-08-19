Slušaj vest

Štrajk u najvećoj kanadskoj avio-kompaniji utiče na oko 130.000 putnika dnevno u periodu vrhunca letnje turističke sezone, a dve strane i dalje su veoma udaljene po pitanju plata i drugih problema, prenosi AP.

Kanadska avio-kompanija je ranije saopštila da će operacije biti nastavljene u ponedeljak uveče, ali predsednik sindikata je izjavio da se to neće dogoditi.

"Ako u Er Kanada misle da će avioni leteti ovog popodneva, u velikoj su zabludi. To se danas neće desiti. Nećemo se vratiti na nebo", rekao je Mark Henkok, nacionalni predsednik Kanadskog sindikata javnih službenika.

Kanadski odbor za industrijske odnose proglasio je štrajk nelegalnim ranije danas i naredio je stjuardesama da prekinu štrajk i da se vrate na posao.

Međutim, sindikat je rekao da će prkositi ovom drugom nalogu za povratak na posao, kao što je učinjeno kod prethodnog zahteva.

"Ako to znači da ljudi poput mene moraju da idu u zatvor, neka tako i bude. Ako to znači da naš sindikat bude kažnjen, neka bude tako. Tražimo rešenje ovde. Naši članovi žele rešenje ovde, ali rešenje mora biti pronađeno za pregovaračkim stolom", rekao je Henkok.