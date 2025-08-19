Slušaj vest

Gosti su uglavnom stranci, koji uz zimske čarolije uživaju i u termomineralnim vodama.

Bojan Aleksić, upravnik Prolom Banje, kaže. "To su uglavnom aranžmani na tri i pet dana, jer naši gosti vole da dođu ovde i da budu više dana u toku novogodišnjih praznika, gde ih očekuje bogat novogodišnji program. Tu je i naša tradicionalna domaća hrana u kojoj gosti uživaju. Uglavnom, gosti su iz okruženja. Najviše gostiju imamo iz Bugarske, Makedonije, Crne Gore, a naravno i iz Srbije."

Selma Kikanović, iz Tuzle, navodi. "Prvi put boravimo ovde. Od nas sve iskrene preporuke. Našim prijateljima ćemo svima preporučiti. Došli smo sa decom. Iskreno, nisam se nadala da će biti ovako fina hrana, gostoprimstvo, sve."

Svetomir Lazarević iz Bjeljine, dodaje: "Voda je zdrava. To sam i čuo i uverio se. Drugo, imamo Radan planinu. Svako jutro idem trčat, šetat."

Dušan Vuković, iz Gornjeg Milanovca, objašnjava: "Ovo je pravi raj na zemlji - voda, vazduh, ljudi, hrana. Sve što može da se poželi našao sam u Prolom Banji. U toku godine nekoliko puta dolazim."

Prolom Banja nalazi se u Toplici, kraju koji je dobio ime po toplim vodama, u čijim blagotvornim dejstvima uživaju.

Dr Bogoljub Stepanović, načelnik medicine, kaže. "Ono što naši gosti najviše vole da koriste to su naši prirodni faktori, odnosno kupanje u Prolom vodi i primena Prolom blata."

Sezona ovde traje čitave godine, a osim termomineralnih voda, čist vazduh i prirodne lepote Radana razlog su što ovo mesto sve vše posećuju i mladi parovi s decom.