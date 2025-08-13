DA LI STE BILI NA LEDINAČKOM JEZERU? Tirkizna voda i netaknuta priroda na svega 25 minuta od Novog Sada
Na svega dvadesetak minuta vožnje od centra Novog Sada nalazi se mesto za koje mnogi ne mogu da poveruju da se nalazi u Srbiji. U pitanju je Ledinačko jezero, prirodna oaza okružena šumom, čija boja vode i mir koji pruža podsećaju na prizore iz turističkih razglednica.
Ovo jezero, smešteno na obroncima Fruške gore, poslednjih godina postalo je omiljena destinacija za ljubitelje prirode, planinare i fotografe. Voda tirkizne nijanse, netaknuta okolina i mir koji vlada čine ga savršenim mestom za beg od gradske gužve.
Posetioci na društvenim mrežama ne kriju oduševljenje. Komentari poput:
"Ne mogu da verujem da ovako nešto imamo u Srbiji" i "Osećaj je kao da si na nekom egzotičnom putovanju" – sve su češći.
Ledinačko jezero nastalo je u napuštenom kamenolomu, a njegova specifična boja vode rezultat je kombinacije mineralnog sastava tla i sunčevih zraka.
Za one koji žele kratki izlet, mirnu šetnju i prizore koji izgledaju nestvarno, Ledinačko jezero je pravi izbor – i to na svega pola sata od novosadskog Trga slobode.
Kurir Biznis/Telegraf.rs