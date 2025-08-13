Slušaj vest

Na svega dvadesetak minuta vožnje od centra Novog Sada nalazi se mesto za koje mnogi ne mogu da poveruju da se nalazi u Srbiji. U pitanju je Ledinačko jezero, prirodna oaza okružena šumom, čija boja vode i mir koji pruža podsećaju na prizore iz turističkih razglednica.

Ovo jezero, smešteno na obroncima Fruške gore, poslednjih godina postalo je omiljena destinacija za ljubitelje prirode, planinare i fotografe. Voda tirkizne nijanse, netaknuta okolina i mir koji vlada čine ga savršenim mestom za beg od gradske gužve.

Posetioci na društvenim mrežama ne kriju oduševljenje. Komentari poput:

"Ne mogu da verujem da ovako nešto imamo u Srbiji" i "Osećaj je kao da si na nekom egzotičnom putovanju" – sve su češći.

Ledinačko jezero nastalo je u napuštenom kamenolomu, a njegova specifična boja vode rezultat je kombinacije mineralnog sastava tla i sunčevih zraka.

Za one koji žele kratki izlet, mirnu šetnju i prizore koji izgledaju nestvarno, Ledinačko jezero je pravi izbor – i to na svega pola sata od novosadskog Trga slobode.