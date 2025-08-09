Slušaj vest

Jedan od velikih investitora u Dogecoin razmatra novu kriptovalutu inspirisanu psima – Maxi Doge, objašnjavajući njene karakteristike i potencijalnu vrednost u uslovima visoke volatilnosti.

Dogecoin (DOGE) je poslednjih nedelja doživeo značajne cenovne oscilacije, pri čemu su neki od njegovih najistaknutijih dobitaka brzo izbrisani.

U međuvremenu, veliki vlasnici Dogecoina navodno premeštaju svoja sredstva u novu kriptovalutu Maxi Doge (MAXI), koja privlači pažnju onih koji tragaju za sledećom velikom prilikom, s obzirom na to da se smatra da ima potencijal za ogroman rast do avgusta 2025.

Dogecoin: pad nakon snažnog rasta i trend na tržištu meme kriptovaluta

Dogecoin, kriptovaluta koja je započela kao internet šala, postepeno se probila do sedmog mesta po tržišnoj kapitalizaciji, ali je u blagom padu otkako je prošle nedelje dostigla trogodišnji maksimum od oko 63 jena.

Prema najnovijim podacima, Dogecoin se trenutno trguje po ceni od oko 56 jena, što predstavlja pad od 2% u poslednja 24 sata i 5% u poslednjih nedelju dana.

Ove manje korekcije dolaze nakon nedelje impresivnih dobitaka za Dogecoin, koji je poslednjih dana bio relativno miran.

Za vlasnike Dogecoina ovakve oscilacije nisu iznenađenje, s obzirom na njegovu zavisnost od hajpa na društvenim mrežama i izjava poznatih ličnosti poput Elona Muska. Istorijski gledano, Dogecoin je rastao zahvaljujući spekulacijama vezanim za određene ličnosti, ali ta podrška sada polako slabi.

Pored toga, sve veća isplativost zajedničkog rudarenja sa Litecoinom dovela je do masovne prodaje od strane rudara, što u kombinaciji sa širim tržišnim trendom u kojem Bitcoin nadmašuje altkoine, kod mnogih izaziva neizvesnost u pogledu budućeg rasta DOGE-a.

Nova meme kriptovaluta privlači pažnju velikih vlasnika Dogecoina

Kako Dogecoin nailazi na prepreke, veliki investitori usmeravaju pažnju ka Maxi Doge (MAXI) – novoj meme kriptovaluti koja je privukla pažnju bogatih investitora zahvaljujući svom jedinstvenom konceptu.

MAXI je nedavno pokrenuo svoju pretprodaju tokena, prikupivši preko 350.000 dolara u samo pet dana, a ovaj rani uspeh ukazuje na velika očekivanja od projekta.

Prema analizama stručnjaka, kada MAXI bude listiran na berzi, ako tržišni uslovi budu povoljni, predviđa se da bi mogao porasti i do 100 puta, što izaziva veliko interesovanje.

Ovi rani trendovi ukazuju na snažan potencijal za značajan rast cene MAXI-ja nakon zvaničnog lansiranja. Pošto cene već brzo rastu tokom pretprodaje, a očekuje se dodatni skok nakon listiranja, rani učesnici vide priliku da značajno uvećaju svoju imovinu u narednim mesecima.

Ova predviđanja rasta, koja bi mogla biti ostvarena do avgusta 2025. godine, snažno sugerišu da bi MAXI mogao postati jedan od najperspektivnijih kripto projekata ove godine.

Zašto je Maxi Doge (MAXI) trenutno najtraženija meme kriptovaluta?

Iako Dogecoin i dalje ima bazu vernih kripto entuzijasta, njegova vrednost i dalje u velikoj meri zavisi od hajpa i spekulacija, što predstavlja rizik za one koji traže dugoročnu stabilnost.

Nasuprot tome, Maxi Doge ima za cilj da izgradi čvršću osnovu za rast nudeći jasnu strategiju, usmerenu na određeni tip trgovaca, kao i inovativni mehanizam trgovanja.

Kako se svet kriptovaluta i dalje razvija, Maxi Doge je dobro pozicioniran da iskoristi ovaj trend stvaranjem drugačije niše od Dogecoina.

Ono što Maxi Doge izdvaja jeste raznovrsnost upotrebe u okviru sopstvenog ekosistema, uključujući planirane nagrade za staking, prava glasa (governance), snižene naknade za trgovinu i pristup premium finansijskim alatima.

Prema zvaničnom dokumentu (whitepaperu), tokenomika dodatno jača njegov potencijal: deflatorni model prema kojem će 50% MAXI tokena biti prodato javnosti, 12% zaključano kao likvidnost, dok će svi neprodati tokeni biti spaljeni – čime se smanjuje ukupna ponuda i povećava vrednost.

Uzimajući u obzir ponovni porast interesovanja za kriptovalute sa psećom tematikom i ambiciozni razvojni plan Maxi Doge-a, astronomski rast cena možda nije samo san.

Sa pretprodajom koja već pokazuje ogroman potencijal, ova nova kriptovaluta predstavlja priliku da nadmaši čak i etablirane projekte poput Dogecoina i postane jedan od vodećih favorita na listama preporučenih kriptovaluta.