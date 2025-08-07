Slušaj vest



Vodeći Web3 nekustodijalni novčanik Best Wallet (BEST) prikupio je 14,5 miliona dolara u svojoj ICO pretprodaji, dok globalno vlasništvo nad kriptovalutama nastavlja da raste.

Prema nedavnom izveštaju kompanije Gemini, usvajanje kriptovaluta je značajno poraslo u svim regionima u periodu od 2024. do 2025. godine. Od kada su u SAD‑u početkom 2024. odobreni spot ETF‑ovi za kriptovalute, gotovo dve od pet osoba koje poseduju kriptovalute sada ulažu u ETF‑ove. I Evropa beleži snažan rast – 24% ispitanika u Velikoj Britaniji u 2025. tvrdi da ulaže u kriptovalute, što je porast u odnosu na 18% iz 2024.

Ovaj godišnji rast je značajan, a očekuje se da će se šire tržište kriptovaluta širiti po procenjenoj CAGR stopi od 13,1% od 2025. do 2030.

Uz sve brže usvajanje, Web3 novčanik je ključan za uvođenje nove generacije korisnika, a Best Wallet je razvio svoju platformu kako bi ispunio potrebe tog rastućeg tržišta.

Investitori koji žele da učestvuju u rastu ove platforme i dalje mogu da se pridruže pretprodaji, ali vreme ističe – ostalo je još samo 32 sata pre nego što trenutna cena od $0.025445 po BEST tokenu poraste.

Institucionalni kapital i rast malih investitora oblikuju kripto tržište u 2025.

Najveći pokretač rasta u 2025. i dalje su institucionalni investitori. Kompanije poput Strategy ostavile su ogroman trag, sa zaliha bitkoina vrednih oko 72 milijarde dolara, koje koriste za dodatne finansijske strategije i akumulaciju.

Istovremeno, maloprodajno (retail) učešće raste. Gemini izveštaj pokazuje da je Velika Britanija vodeća po usvajanju kriptovaluta u Evropi, ali i Francuska beleži rast: 21% ispitanika u 2025. poseduje kriptovalute, u odnosu na 18% u 2024.

Sličan trend beleži se i u Aziji: Singapur beleži rast sa 26% na 28%, dok je Australija dostigla 22% vlasništva nad kriptovalutama u 2025.

Čak i pre nego što je GENIUS Act postao zakon, sentiment prema kriptovalutama je bio u porastu. Istraživanje – sprovedeno od 18. marta do 10. aprila – pokazuje da se poverenje investitora povećalo pod uticajem politika američkog predsednika Donalda Trampa. Gotovo četvrtina Amerikanaca koji ne poseduju kriptovalute izjavila je da je stvaranje Strategijske rezerve Bitkoina povećalo njihovo poverenje u vrednost kriptovaluta. Sličan sentiment zabeležen je i u Velikoj Britaniji i Singapuru.

Meme kriptovalute podstiču prvu kupovinu

Zanimljivo, izveštaj ističe da meme kriptovalute često predstavljaju prvu kupovinu za nove korisnike. Francuska prednjači, sa čak 67% investitora koji poseduju meme kriptovalute.

U ostalim regionima, veliki broj ispitanika naveo je da su meme kriptovalute bile njihova prva investicija u kripto, uključujući:

● 31% u SAD‑u

● 28% u Australiji i Velikoj Britaniji

● 23% u Singapuru

● 22% u Italiji

● 19% u Francuskoj

Kako institucionalna ulaganja i maloprodajni rast transformišu tržište, potrebni su novčanici koji mogu da odgovore na zahteve široke baze korisnika – a Best Wallet se pozicionira upravo za tu ulogu.

Best Wallet unapređuje efikasnost i bezbednost transakcija za sve veći broj korisnika

Best Wallet je kontinuirano unapređivao svoje funkcije i sposobnosti transakcija, izrastajući u jednog od najpoželjnijih Web3 novčanika.

Platforma sada ima preko 250.000 aktivnih korisnika mesečno, koji koriste moćnu i brzu infrastrukturu za transakcije.

Zahvaljujući integraciji sa preko 330 decentralizovanih protokola i više od 30 mostova između lanaca, Best Wallet omogućava konkurentne cene za trgovinu na više od 60 blockchain mreža.

Kupovina i zamena tokena je jednostavna zahvaljujući ugrađenoj decentralizovanoj berzi (DEX), koju pokreće Rubic. Ovo omogućava zamenu tokena bez ručnog premošćavanja (bridging) ili promene novčanika, što odgovara multi‑chain pristupu platforme.

Proces kupovine je takođe pojednostavljen – uz podršku MoonPay, Alchemy Pay i drugih fiat provajdera, korisnici mogu da kupe kriptovalute direktno u aplikaciji putem više od 100 fiat valuta.

Best Wallet planira i da uskoro uvede transakcije bez gas tokena, čime će dodatno smanjiti troškove trgovanja.

Bezbednost ostaje ključna: kao nekustodijalni novčanik, Best Wallet korisnicima omogućava punu kontrolu nad njihovim ključevima. Implementacija Fireblocks MPC‑CMP tehnologije deli privatne ključeve u enkriptovane delove koji se čuvaju nezavisno – eliminišući jednu tačku potencijalnog kvara.

Dodatne bezbednosne mere uključuju:

● automatske filtere za prevare (skrivaju zlonamerne tokene),

● dvofaktorsku autentifikaciju za pristup aplikaciji.

U narednim fazama, Best Wallet će dodati:

● naprednu zaštitu od prevara (Anti-Fraud Protection)

● zaštitu od MEV napada (MEV Protection)

Best Wallet prepoznao značaj meme kriptovaluta kao ulazne tačke

Tim Best Wallet‑a je odavno razumeo da su meme kriptovalute važan kanal za ulazak novih korisnika u kripto svet – mnogo pre nego što je to potvrdio Gemini izveštaj.

Ovo razumevanje je podstaklo razvoj jedne od najpopularnijih funkcija aplikacije: Upcoming Tokens.

Ova funkcija služi kao skener projekata u ranim fazama finansiranja, omogućavajući korisnicima da rano pristupe tokenima po niskim cenama, pre nego što se pojave na većim berzama.

Dok je Upcoming Tokens već prepoznao nekoliko uspešnih meme kriptovaluta, on nije ograničen samo na njih. Alat odražava uverenje tima da meme kriptovalute evoluiraju ka projektima sa stvarnom upotrebnom vrednošću.

Primer uspeha je Wall Street Pepe (WEPE) – meme kriptovaluta sa fokusom na korisnost, koja beleži stabilne dobitke mesecima. Nedavno je skočila preko 600% nakon objave o integraciji sa Solana mrežom.

Još jedan primer je Pepe Unchained (PEPU), Layer‑2 meme kriptovaluta koja je ostvarila do 700% rasta za rane investitore. Samo u poslednja 24 sata, PEPU je porastao za dodatnih 11%.

Najnoviji projekti koje je označila funkcija Upcoming Tokens uključuju:

● Snorter Bot Token (SNORT) – Telegram bot na Solana mreži koji je već prikupio 2,8 miliona dolara

● Maxi Doge (MAXI)

● TOKEN6900 (T6900)

Alat kao što je Upcoming Tokens ne samo da omogućava brzo i jednostavno trgovanje, već Best Wallet pozicionira u središte faktora koji podstiču usvajanje kriptovaluta – tržišta meme kriptovaluta.

Za trgovce koji traže rani pristup i konkurentne cene, Best Wallet postaje prva stanica u svetu kripto novčanika.

BEST token raste uz širenje Best Wallet ekosistema

Da bi napajao svoj ekosistem, Best Wallet koristi svoj nativni token BEST koji omogućava pristup ključnim funkcijama – od efikasnih transakcija do ranog pristupa novim meme kriptovalutama.

Kako se funkcionalnosti Best Wallet‑a šire, ulog i vrednost BEST tokena raste. Sa velikom bazom aktivnih korisnika, očekuje se dalji porast upotrebe i potražnje za BEST‑om.

Za one koji kupe tokene pre kraja pretprodaje, ovo je idealan trenutak da steknu prednost pre pojavljivanja na berzama.

Best Wallet je već dobio priznanje od WalletConnect‑a za korisničko iskustvo, a očekuje se dodatna pažnja kada se token pojavi na berzama.

Rani korisnici mogu da se pridruže putem Best Wallet pretprodajne stranice i kupe BEST direktno u aplikaciji – koristeći platne kartice ili razmenom ETH/USDT tokena.

Aplikacija je dostupna na Google Play‑u i Apple App Store‑u.

Pratite zajednicu putem X (bivši Twitter), Telegrama i Discorda.

Posetite zvaničnu stranicu Best Wallet‑a da biste započeli.