Taco vs. Burrito fenomen: Dečak prodao igru koju je napravio dok je još bio dete!

Njegova igra, u kojoj se nadmećete u kreiranju najvrednijeg obroka, postala je globalni hit i prodata je u preko 1,5 milionaprimeraka

Želi luksuzan automobil

Aleks i njegovi roditelji, Lesli Pirsen i Mark Batler, odlučili su prošlog meseca da u potpunosti prodaju igru čuvenoj kompaniji sa sedištem u Viskonsinu.

“Nisam se nikada preterano vezao za igru”, izjavio je Aleks. “Nije mi to toliko važno. Samo sam želeo da izvučem što više novca iz toga”.

Iako nije poznato koliko su tačno dobili, porodica je potvrdila da trenutno rade na investiranju zarađenog novca. Aleks, međutim, ne skriva da bi voleo da deo novca iskoristi za kupovinu luksuznog automobila.

“Voleo bih da kupim Lambordžini”, rekao je uz osmeh.

Dečak od svoje velike zarade želi da kupi Lambordžini Foto: Martial Trezzini/Keystone

Kako je igra nastala?

Ideja za igru, kako kaže Aleks, nastala je sasvim slučajno, u periodu kada nije voleo takos niti burito. Međutim, često je igrao kartaške igre poput “Exploding Kittens” sa porodicom, što ga je inspirisalo da osmisli nešto svoje.

Njegova majka je pokrenula i GoFund kampanju, pomoću koje su u kratkom roku prikupili 25.000 dolara. To je bilo dovoljno da pokrenu malu porodičnu firmu “Hot Taco Inc”, u kojoj je Aleks bio većinski vlasnik.

Igra se pojavila na Amazonu i odmah postala hit. Do kraja iste godine zaradili su skoro 1,1 milion dolara. “Taco vs. Burrito” je u jednom trenutku bio najprodavanija igra na Amazonu, a do danas su izdali i dva dodatna paketa (ekspanzije).

Igru je osmislio kada nije jeo ni taco ni burrito Foto: printcreen/x

Odluka o prodaji

Međutim, kako je potražnja rasla, igra je prerasla kapacitete porodičnog biznisa. Tada su odlučili da pronađu veću kompaniju koja će moći da vodi dalju distribuciju.

Iako su tokom godina dobijali više ponuda, porodica se odlučila za PlayMonster, poznatu po igrama poput “Farkle” i “5 Second Rule”.

Lesli je navela da joj se dopala vizija koju PlayMonster ima za igru njenog sina, a Aleks se složio i pristao na potpunu prodaju igre.