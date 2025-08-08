Slušaj vest

Japan ukida višedecenijska ograničenja proizvodnje pirinča nakon što su nestašice i visoke cene ovog osnovnog prehrambenog proizvoda počele da negativno utiču na tržišta od leta 2024. godine.

Premijer Šigeru Išiba objavio je danas da će japanska vlada aktivno podržati povećanje proizvodnje pirinča, u skladu sa nalazima vladinog panela koji ukazuju na to da proizvodnja zaostaje za rastućom potražnjom, delimično i zbog skoka turizma, prenosi Kjodo.

Do sada je država kroz subvencije ohrabrivala poljoprivrednike da ne koriste sve raspoložive površine za sadnju pirinča kako bi se sprečila hiperprodukcija i očuvala stabilnost cena, ali Japan sada prelazi na suprotnu strategiju.

Japanski ministar poljoprivrede Šindžiro Koizumi istakao je da je "potrebno pružiti podršku onima koji žele da proizvode više pirinča nego sada", dok su članovi kabineta razmatrali uzroke rasta cena i mere za stabilizaciju tržišta.

Prema planovima, vlada u Tokiju će nastojati da iskoristi napušteno poljoprivredno zemljište, kao i da omogući proizvođačima bolji pristup prodajnim kanalima u zemlji i inostranstvu.

Išiba je ranije naglašavao da je važno stvoriti uslove u kojima će poljoprivrednici imati motiv da povećaju proizvodnju, a današnja promena politike predstavlja najznačajniji zaokret u sektoru poljoprivrede u poslednjih deset godina, dodaje japanska agencija.