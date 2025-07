Rebeka Mekdonald , važi za najbogatiju Srpkinju u svetu, međutim, na domaćim sajtovima nema značajan broj članaka o njoj, dok na stranim to nije slučaj.

Odlazak u Kanadu sa 22 godine

Rebeka je u Torontu na čelu Just Energy grupe, kompanije za trgovinu energentima koju je osnovala.

- Odrasla sam u Jugoslaviji, uz vrlo stroge roditelje. Završila sam Prvu beogradsku gimnaziju i upisala medicinu, ne zato što sam medicinu volela već zato što su tata i mama to želeli. Sa 22 godine sam pobegla u Kanadu. U to vreme je bilo lako dobiti vizu za Kanadu. Ta zemlja je bila dovoljno daleko od tate i mame, od Jugoslavije, od Evrope. Mislila sam da je Kanada zemlja potencijala. Tada sam bila relativno mlada, ali sam definitivno odlučila da sam sa životom u Jugoslaviji završila i nikada nisam pomišljala da ću se u Jugoslaviju vratiti. Zato nikada nisam imala želju za povratkom. Kada donesem neku odluku, ja sam sasvim fokusirana na nju, ništa ne može da me spreči da je sprovedem“, kazala je u intervjuu za magazin Biznis.