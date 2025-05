Kako organizovati negu u budućnosti

Naknada za negu po uzoru na roditeljsku naknadu

Do sada je usklađivanje posla i nege članova porodice bilo slabo razvijeno. Osobe sa pravom na negu od 2. stepena mogu primati od 347 do 990 evra mesečno , u zavisnosti od stepena. Taj novac se teoretski može isplatiti i članu porodice koji neguje, ali o tome odlučuje sam korisnik.

Tu želi da interveniše ministarka Prijen: želi da reformiše naknadu za negu i usmeri je direktno prema negovateljima iz porodice. Osim toga, naknada bi trebalo da bude zamena za platu. To znači da bi iznos morao biti znatno veći – jer 990 evra mesečno nije adekvatna zamena za punu platu .

Prema sadašnjem zakonu, to bi značilo da bi negovatelj iz porodice primao 65% svoje poslednje neto plate od države – najmanje 300, a najviše 1.800 evra mesečno . Te granice bi mogle porasti, jer se nisu menjale od 2007. godine, a nova vlada CDU/SPD planira da ih promeni.

Mesečno do 1.750 evra?

Važnije od novca: pravna ravnopravnost

Povratak na posao nakon nege

Još jedno ključno pitanje: roditeljska naknada ne zahteva otkaz – zaposleni mogu da se vrate na svoje staro radno mesto. To bi trebalo da važi i za negovatelje, ali to bi za poslodavce moglo predstavljati izazov . Nakon 14 meseci moguće je brzo se vratiti na posao, ali nakon 5 ili 10 godina osoba bi teško mogla da isprati nove standarde i promene u firmi. Moguće su i promene u strukturi i platama.

Plaćanje za rad u nezi (Care-Arbeit)

Danas ljudi često moraju da biraju između nege i posla – to bi postalo stvar prošlosti. U zavisnosti od modela, mogli bi i dalje da rade nekoliko sati nedeljno kako bi nadomestili razliku između naknade i svoje prethodne plate.

Ušteda za državu

Naknada za negu bila bi korisna i za državu – jer za svakog člana porodice koji neguje ne bi bilo potrebno plaćati stručnjaka. Plate stručnih negovatelja su oko 3.700 evra bruto mesečno , plus doprinosi koje plaća poslodavac.

Iako plate često isplaćuju privatne firme, one se finansiraju putem državnog osiguranja za negu, koje država podržava sa oko milijardu evra godišnje . Iako je ta pomoć tema rasprava, dugoročno se ne može izbeći.

Nije prioritet

Ali to bi imalo prednosti za obe strane: s obzirom na hronični nedostatak stručnih negovatelja, time bi se obezbedilo da sve osobe kojima je potrebna nega i budu zbrinute – a članovi porodice bi za to barem delimično bili plaćeni.

Finansiranje još nepoznato

Međutim: do stvarnog uvođenja ove naknade proći će još neko vreme. To nije samo zbog brojnih detalja koje još treba razraditi, već i zbog pitanja finansiranja. Konačan trošak za saveznu vladu zavisiće od konkretnog modela – ali u svakom slučaju biće značajan.

- Čak i tada moraćemo da postavimo prioritete - kaže ministarka. To znači da naknada za negu trenutno nije na vrhu liste prioriteta. Ako bude sredstava, Prijen prvo želi da obezbedi jednake šanse za decu i mlade. To ukazuje na to da bi mere poput osnovnog dečijeg osiguranja imale prednost.