Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma utvrđenih opštim aktom ili ugovorom o radu. Pri utvrđivanju dužine godišnjeg odmora radna nedelja se računa kao pet radnih dana, bez obzira na to koliko dana u nedelji se radi kod poslodavca, što praktično znači da godišnji odmor mora da traje barem četiri cele sedmice (uključujući i vikend).

Ukoliko zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine.

S obzirom da prema zakonu poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, on je dužan da vodi računa da se zaposlenom obezbedi odmor u zakonskim rokovima. To znači sledeće: čak i da zaposleni ne podnese zahtev da koristi odmor u onim rokovima koje zakon utvrđuje, poslodavac je svejedno dužan da o tome vodi računa, te da na vreme donese rešenje o korišćenju godišnjeg odmora.

Prema tome, poslodavac mora do kraja tekuće godine da donese rešenje kojim će odrediti da se godišnji odmor iskoristi ili u celosti u toj godini za koju pripada, ili bar u trajanju od deset radnih dana do kraja te godine. Šta ako to ne učini? Koje posledice trpi poslodavac, odnosno koja prava zaposleni ima?