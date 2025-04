Američki predsednik, Donald Tramp , predstavio je nove carine koje se odnose na gotovo sve zemlje s kojima SAD ima trgovinske odnose. Dok se još raspravlja o tome kako će ove mere uticati na automobilsku industriju i prosečnog Amerikanca, jedan portal analizirao je kakve posledice mogu imati po IT industriju .

Glavni analitičar kompanije CCS Insight, Ben Vud, izjavio je za pomenuti portal da će američke tarife najverovatnije teško pogoditi kompanije poput Epla i Samsunga, što bi moglo dovesti do rasta cena za krajnje potrošače u SAD-u.

Ovo bi, dodaje on, moglo da se odrazi i na profitne marže velikih proizvođača, uključujući Epl, Samsung i druge. Proizvođači će pokušati da izbegnu nagla poskupljenja tako što će "ublažiti" deo dodatnih troškova, ali povećanje cena, prema njegovom mišljenju, ipak je neminovno – pitanje je samo kada i u kojoj meri.

Međutim, ono što dodatno zabrinjava jeste to što je i na robu iz Srbije uvedena visoka carina od 37%. To bi moglo negativno da utiče na domaći IT sektor i izvoznike elektronskih komponenti ili uređaja. Srpske firme koje sarađuju sa američkim tržištem mogle bi se suočiti sa padom konkurentnosti, dok bi proizvodi iz Srbije mogli postati skuplji i manje atraktivni kupcima u SAD-u.