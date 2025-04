"Kirgistan je nomadska zemlja. Kada ljudi pomisle na nomade, oni zamišljaju stalne promene, ali to nije slučaj. Zimi žive u selima, a leta provode na visokim pašnjacima. Oni imaju sve što im treba i nisu izgubili ono što je najvažnije, a to je bliskost sa prirodom i zajednicom. To je nešto što mi na Zapadu sve više gubimo", ispričala je.