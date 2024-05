MINISTAR MALI: Cilj nam je da do 2027. prosečna plata bude 1.400 evra! Nikada veći pritisci na Srbiju nisu bili!

BEOGRAD - Ministar finansija u Vladi Srbije Siniša Mali govorio je jutros o svim važnim i aktuelnim temama za Srbiju gostujući uživo na televiziji.

- Cilj nam je da do 2027. godine prosečna plata bude 1.400 evra, kazao je ministar pojasnivši da je ključna stvar u današnjoj ekonomiji naći izvore rasta, poput Ekspa.

- Cilj nam je i da prosečna penzija bude 650 evra i minimalna zarada 650 evra - dodao je on.

Gostujući na TV Hepiju, Mali je kazao da prvi kvartal rastemo 4,6 odsto a EU 0,4, a da nam je javni dug 46,7 odsto BDP-a, a u EU je 89 odsto u proseku.

O pritiscima na Srbiju

- Nikada veći pritisci na Srbiju nisu bili, pa je važno da nam ekonomija bude jaka, da se odupremo", izjavio je Mali.

- Važno je da u vreme ove krize budemo jedinstveni i složni, a to možemo samo ako nam je ekonomija jaka. Imamo istorijski najmanju stopu nezaposlenosti - dodao je on.

- Mi imamo EXPO, to je program velikog ulaganja. Koristimo tu razvojnu priliku da bi podogli kvalitet života, infrastrukturu, kvalitet života.

"Na računima smo imali bankrot"

- Minimalna zarada je 2011. godine bila 15.000 dinara, danas je preko 400 evra. Hoćemo da ona raste i da dođemo do 650 evra. Prosečna penzija je 2012. bila 202-203 evra. A na računima smo imali bankrot, to se ostavlja u prošlosti. Sada imamo rast, nove puteve, brze pruge. To je sve posledica pametne ekonomske politike. Prošli smo kroz velike mere fiskalne konsolidacije zbog bankrota koji nam je ostavila prethodna vlast. Ali sve to treba uzeti u obzir, pa i kad smo imali krizu korone 2020. godine. Vučić je rekao da nema predaje, i podigli smo tri bolnice, imali sve četiri vakcine, pokazali smo koliko smo odgovorni. A Evropa je tada lutala... Pokazali smo koliko smo efikasni. Reagovali smo kada je ekonomija u pitanju - Vučić je rekao da neće da ljudi ostaju bez posla...

Pomogli smo mnogima da tada opstanu i ostanu. Sve smo uspeli da izdržimo. Pomagali smo građanima sa 100 evra pomoći. Šest miliona i 100 hiljada građana se prijavilo za pomoć. Ljudi su tada znali da je država jaka i da je tu da pomogne. Mi smo prošle godine imali istorijski rekord - 5,4 milijardi u investicijama.

- Rekli smo ranije da će plate da rastu, a sada je već prosečna plata 820 evra. Najavili smo da će u decembru 2025. godine plate biti 1.000 evra, a u narednom periodu biće i 1.400 evra. Penzije će biti 650 evra, a raste i minimalna zarada na isto toliko.

Podsetio je i na brojne izazove u prošlom periodu - od 2020: konflikt u Ukrajini, Gazi, koronu...

- Ekonomija vam je kao slagalica i si ti mali delovi slagalice moraju nekako da se sklope. Nama BDP raste, što pokazuje snagu vaše ekonomije. Zamislite jednu Srbiju koja će imati 100 milijardi evra BDP. Naš ja javni dug raste, ali raste manje nego naš BDP. Mi vrlo pažljivo gledamo prioritete, koja investicija, koje ulaganje. Deo investirate iz budžeta, deo iz kredita. Morate da multiplikujete iznos novca koji imate. Ljudi moraju da shvate da vodimo odgovornu ekonomsku politiku - dodaje Mali.

Naš posao je da rešavamo probleme, da razgovaramo sa ljudima. Ne gradimo most, da bi ona tako stajao, već da bi se ljudi povezivali - istakao je ministar.

