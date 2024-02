ZA OSLOBAĐANJE OD OVOG POREZA TREBA VAM POTVRDA OD LEKARA: Nove dažbine udariće po džepu komšije, EVO koji je ROK za prijavu!

Poreska uprava Hrvatske pozvala je sve građane da do 31. marta ove godine predaju prijavu u kojoj će navesti koje im nekretnine služe za odmor, a ako to ne učine dužnost i nadležnost gradova i opština je da to učine umesto njih.

Početkom godine stupila je na snagu dopuna zakona o porezu na kuće za odmor prema kojoj svaki grad ili opština imaju odgovornost naplate tog poreza, a na internet stranicama Poreske uprave može da se pronađe podatak koji gradovi i opštine su doneli odluku o povećanju ili smanjenju poreza na kuće za odmor, piše Novi list.

Prema tim podacima, od 566 jedinica lokalne samouprave na povećanje poreza na vikendice odlučilo se 240 jedinica, ali većina gradova i opština, njih 303, među kojima su turistička središta Split i Zadar, ipak je zadržalo postojeće poresko opterećenje, odnosno nije ga povećavalo, dok je 13 jedinica lokalne samouprave taj porez čak i smanjilo.

Još preciznije, od 463 jedinice lokalne samouprave koje su u 2023. imale porez na vikendice, njih 136 je utvrdilo taj porez u većem iznosu od dva evra, a 52 jedinice u maksimalnom iznosu od pet evra i reč je o gradovima i opštinama u turistički orijentisanim krajevima, među kojima prednjači Istra gde se čak 17 gradova i opština odlučilo na maksimalno povećanje poreza na vikendice od pet evra po kvadratnom metru.

Država je porez na kuće za odmor, koji je već bio prisutan u zakonu, ali kao prihod centralnog državnog budžeta, od prvog januara prepustila gradovima. Taj se porez, naime, odnosi i na vlasnike apartmana, bilo fizičke ili pravne osobe, ali i na građane, bilo Republike Hrvatske ili EU, koji imaju nekretnine koje koriste za povremeni boravak.

Budući da vlasnici apartmana već imaju obavezu plaćanja tog poreza, na kraju će plaćati dva nameta: porez na kuću za odmor i paušal po ležaju, upozorava za Novi list vlasnik agencije za nekretnine Imperium Immobiliare Filip Brkan.

Što se tiče sprečavanja izbegavanja plaćanja ovog poreza, zakonodavac je tu bio dosta maštovit, nastavlja Brkan.

- Da bi neko dokazao da kuću ne koristi za odmor, mora da ima dokaz o prebivalištu na toj adresi i da na istoj prima račune od komunalnih preduzeća, a možda je najzanimljivija treća odredba po kojoj se dokazuje da tamo stanujete, a to je potvrda lekara opšte prakse, iz koje će biti vidljivo da tamo stanujete i kod njega/nje dolazite na preglede. Država je bila temeljna i dosta se dobro pripremila - zaključuje Brkan.

Iako građani imaju obavezu da do 31. marta prijave nekretninu za povremeni boravak, zanimljivo je da u zakonu nisu predviđene nikakve kazne za one koji ne prijave kuću koju ne koriste ili je povremeno koriste.

Gradovi i opštine u kontinentalnom delu Hrvatske nisu zainteresovani za naplaćivanje poreza na kuće za odmor zbog toga što bi im cela logistika za prikupljanje informacija o vlasnicima kuća koje se povremeno koriste bila skuplja od prihoda koji bi zaradili ubiranjem tog poreza, napominje Brkan.

Osim u Zagrebu, koji kreće u utvrđivanje tačnog broja iznajmljivača, odnosno u saradnji s Poreskom upravom, proveriće jesu li ovim porezom obuhvaćeni svi obveznici koji moraju da ga plaćaju.

Naime, Zagreb je prošle godine od poreza na kuće za odmor uprihodio samo 77.000 evra, odnosno taj porez je platilo oko 500 iznajmljivača, a u Gradu pretpostavljaju da je takvih iznajmljivača znatno više, posebno ako se uzme u obzir podatak koji je izneo potpredsednik Vlade Branko Bačić o 54.000 praznih stanova u glavnom gradu.

Stoga, u Zagrebu procenjuju da bi od ovog poreza trebalo da uprihode gotovo 20 miliona evra, piše Novi list.

kurir.rs/Novi list