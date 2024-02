ZABORAVITE NA REDOVE PRED ŠALTERIMA: Evo kako možete izmiriti porez na imovinu preko portala

Kako ne bi čekali u redovima pred šalterima da provere da li su izmirili sve poreske obaveze kada je reč o plaćanju poreza na imovinu, moguće je preko adrese www.lpa.gov.rs proveriti da li postoje zaduženja ili ne.

Ovo je posebno važno za sve one koji imaju više nekretnina u različitim gradovima jer sada na jednom mestu dobijaju pregled stanja za svaku lokalnu samoupravu ili grad posebno ili zbirno. Na taj način neće biti zabune da li su porezi plaćeni ili ne, niti neprijatnosti oko dodatnog plaćanja jer ne samo što se za svaki dan kašnjenja obračunava zatezna kamata, već rizikujete i da se plati novčane kazne za neplaćene kvartale.

Kako se može videti na sajtu lokalne poreske uprave, poreznik najpre treba da se prijavi na portal poreske administracije, posle čega odlazi na veb-stranicu i klikne na opciju prijava na sistem. Za prijavu je potreban kvalifikovani elektronski sertifikat koji se dobija na portalu e-uprave ili u nekoj od ovlašćenih poslovnica, a izdaju ga „Pošta Srbije” i PKS.

Nakon uspešne prijave klikni se na „poreske obaveze” i zatraži „upit stanja”. Zatim se bira između opcija stanje na računima po opštini, uvid u ukupan dug po poreskim računima ili pregled izvršenih transakcija. Na ekranu će se pojaviti informacija o svim poreskim obavezama, uključujući dugovanja ako postoje.

Inače, rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu za 2024. godinu ističe u sredu 14. februara. Svi oni koji nisu još dobili poreska rešenja, prvu ratu treba da plate u iznosu poslednje rate za 2023. godinu. Ukoliko se novim rešenjem za porez utvrdi veći iznos obaveze nego što je plaćena akontacija, razliku je potrebno uplatiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Prva rata se uplaćuje do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta, a četvrta do 14. novembra. Kamata za kašnjenje iznosi 16,5 odsto. Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica.

Poreski obveznici koji putem reprograma izmiruju zaostala dugovanja takođe treba da do tog datuma uplate označene rate, jer će im se nakon isteka zakonskog roka za uplatu akontacija obračunavati kamata. Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju, a visina godišnjeg poreza zavisi od veličine imanja i iznosa stope poreza na imovinu koju određuje svaka lokalna samouprava u Srbiji. Kako su saopštili iz Narodne banke Srbije prvu ratu poreza na imovinu fizičkih lica za 2024. godinu koja dospeva na naplatu 14. februara, samo Dina karticom bez provizije moguće je izmiriti na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija.

Kurir.rs/Politika

Preneo: R.J.