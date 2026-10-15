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Više od 550 izlagača iz više od 30 zemalja predstavilo je svoja vina, destilate i gastronomske proizvode na Beogradskom sajmu. Poslovni susreti i međunarodna ocenjivanja povezali su proizvođače, stručnjake i publiku iz Srbije, regiona i sveta.

Beograd, 12. oktobar 2026. – Završeno je peto izdanje Wine Vision by Open Balkan, međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma, koji je od 10. do 12. oktobra održan na Beogradskom sajmu. Pod sloganom „Jedno mesto. Ceo svet“, sajam je okupio proizvođače, distributere, profesionalne kupce, stručnjake i posetioce iz Srbije, regiona i brojnih zemalja. Na sajmu se predstavilo više od 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Wine Vision by Open Balkan i ove godine potvrdio je svoju ulogu značajne regionalne platforme za povezivanje proizvođača vina i jakih alkoholnih pića sa međunarodnim tržištima. Na sajmu je organizovano učešće više od 3.000 profesionalaca iz trgovine i ugostiteljstva, među Kojima 275profesionalnih kupaca iz 48 zemalja, a tokom manifestacije održano je više hiljada B2B sastanaka, kako u posebno organizovanoj B2B zoni, tako i na izlagačkim štandovima.

Foto: M2C

U organizaciji petog izdanja sajma Wine Vision by Open Balkan učestvovalo je više od 50 somelijera, koji su brinuli o profesionalnoj realizaciji takmičenja, masterklasova i svih aktivnosti iza scene, uz podršku brojnih produkcijskih timova. Samo tokom ocenjivanja na takmičenju Open Balkan Wine Trophy kroz njihove ruke prošlo je više od 3.500 boca vina. Nagrađena vina iz regiona

Na Open Balkan Wine Trophy prijavljeno je više od 800 uzoraka, a trofeji su dodeljeni u devet kategorija. O kvalitetu vina odlučivao je žiri od 25 stručnjaka iz različitih zemalja, među kojima je bilo šestoro nosilaca titule Master of Wine i jedan Master Sommelier. Među dobitnicima nacionalnih trofeja su Kantina Fani iz Albanije, Porodična vinarija Peshkov iz Severne Makedonije i Đurđevića Legat iz Srbije. Trofeje u kategorijama stilova i sorti osvojile su vinarije Aleksić, Zvonko Bogdan, La Gora, Jović, Arianiti, Tarpoš, Chateau Kamnik, Bikicki i Kosović.

Foto: M2C

Žirijem je predsedavala Kerolajn Gilbi MW, međunarodna ekspertkinja za vina Balkana, centralne i jugoistočne Evrope. Među članovima žirija bili su Rod Smit MW, predsednik Instituta Masters of Wine, Petar Mozer, bivši urednik austrijskog časopisa Falstaff, i Bet Vilard, jedna od kopredsedavajućih takmičenja Decanter World Wine Awards. Rakije Srbije i regiona Na Rakija Trophy učestvovalo je više od 60 proizvođača iz Srbije i regiona sa oko 130 uzoraka. Međunarodni žiri od 15 članova radio je u tri panela, a činilo ga je sedam međunarodnih i osam domaćih ocenjivača. Trofeje su osvojili destilerije Kamnik, Zarić, Cherry Hill, Hubert, Emperus, RB Global i podrum i vinogradi Botunjac.

Direktor Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles Urlich Nice istakao je rast međunarodnog interesovanja za rakiju i napredak domaćih proizvođača. Aleksandar Janjić, direktor Saveza proizvođača rakije, ocenio je da su kvalitet, iskustvo i posvećenost proizvođača ključni za jače pozicioniranje rakije na međunarodnom tržištu. Food Vision: gastronomija i turizam Food Vision, gastronomski segment sajma, predstavio je proizvođače hrane, restorane, hotele i profesionalce iz ugostiteljstva. Takmičenje mladih kuvara i kulinarskih timova,Open Balkan Culinary Challenge , izložbeni segment posvećen industriji hrane i profesionalnoj ugostiteljskoj opremi na čelu sa dugogodišnjim gastro partnerom ove manifestacije kompanijom METRO Cash & Carry, praćeni su brojnim masterklasovima, kulinarskim demonstracijama kao i revijalnim programom humanitarnog karaktera Gastro teatar.

Foto: M2C

Beograd je tokom trajanja manifestacije Food Vision 2026 bio domaćin južnoevropskog polufinala Global Chefs Challenge. U programu su učestvovali međunarodni gosti, među kojima švedski chef Džimi Ereikson, dobitnik posebne nagrade Bocuse d’Or 2023, i Daren Lju, chef-patron londonskog restorana Nanyang Blossom.

Stručni program i međunarodni susreti Stručni program obuhvatio je 17 masterklasova posvećenih vinu i rakiji, sa 22 predavača iz 14 zemalja. Teme su vodile od dugovečnosti vinograda i fermentacije do autohtonih sorti, vinskih regiona i promena na globalnom i lokalnom tržištu. Među predavačima su bili Džejms Sakling, Marko Simonit, Kerolajn Gilbi MW, Rod Smit MW i drugi međunarodni stručnjaci. Masterklas program okupio je više od 800 ljubitelja vina i profesionalaca, dok je u pratećem gastronomskom programu organizovano 9 masterklasova koje je ispratilo oko 2000 posetilaca. Tokom tri intenzivna sajamska dana degustirana su nebrojena vina i rakije, predstavljeni gastronomski specijaliteti, uspostavljena nova poslovna partnerstva i potpisani brojni ugovori. Peto izdanje Wine Vision by Open Balkan još jednom je potvrdilo značaj sajma kao mesta susreta vinske, destilerijske i gastronomske scene, razmene znanja i razvoja međunarodne saradnje.