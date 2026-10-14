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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je večeras da će sledeće godine, ukoliko stopa rasta BDP-a bude viša od 4,2 odsto, penzije biti uvećane za više od 10 odsto.

"Hoću da se borim za svakog čoveka. Hoću da se borim za svakog penzionera, i kažem penzionerima: sledeće godine, ako nam stopa rasta bude preko 4,2, imaćete i preko 10 odsto uvećanje penzija. Penzije će pratiti plate, plate će značajno da rastu", rekao je on na predizbornom mitingu u Šapcu.

Vučić je okupljenima rekao da će prosečna plata u tom gradu, kao i u Loznici, za četiri godine biti preko 1.450 evra.

"To vam je moje obećanje, i držite me za reč. Ja sam se trudio, dragi prijatelji", rekao je Vučić.

On je istakao da se lista čiji je nosilac zalaže za privlačenje investitora u Srbiju, i da će se boriti za svakog čoveka.