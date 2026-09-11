Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstaviće danas nove mere usmerene na poboljšanje životnog standarda građana, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Obraćanje predsednika zakazano je za 12 časova u Palati Srbija, a očekuje se da Vučić tom prilikom predstavi detalje novih ekonomskih mera, uključujući i povećanja primanja.

Vučić je pre nedelju dana najavio da će upravo danas, 11. septembra, biti saopšteno koliko će iznositi povećanje plata i penzija u narednom periodu.

Tokom posete Zapadnobačkom okrugu, Vučić je rekao da će građani uskoro dobiti veća primanja, navodeći da će povećanja penzija zavisiti od njihove visine.

- Hoću da vam kažem da ćemo mi najverovatnije 11. septembra saopštiti visinu povećanja i penzija i plata u narednom periodu - rekao je Vučić.

On je tada govorio i o dodatnim isplatama penzionerima, navodeći da bi 14. septembra trebalo da dobiju između 20.000 i 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije, dok je za 22. septembar najavio dodatne iznose od 6.000, 12.000, a za neke i 18.000 dinara.