AikBank se našla među 10 banaka u svetu sa najvećim rastom kapitala u 2025. godini, prema rangiranju uglednog časopisa The Banker, koji posluje u okviru britanske grupacije Financial Times. Povećanje kapitala od čak 67,8%, na 894 miliona evra, svrstalo je AikBank i na treće mesto među finansijskim institucijama u Centralnoj i Istočnoj Evropi u ovoj kategoriji.

„Ovo prestižno globalno priznanje časopisa The Banker potvrđuje ispravnost naše strateške vizije i predstavlja priznanje za ogroman trud celokupnog našeg tima. Tokom 2025. godine uspešno smo završili složen proces integracije, proširili poslovnu mrežu i u potpunosti unapredili naša finansijska rešenja. Značajno ojačana kapitalna osnova predstavlja čvrst temelj koji nam omogućava da kontinuirano inoviramo, ulažemo u digitalnu transformaciju i ispunjavamo obećanje da ćemo našim klijentima pružati vrhunsko korisničko iskustvo“, izjavio je Petar Jovanović, predsednik Izvršnog odbora AikBank.

Ovo je prvi put da se AikBank našla na prestižnoj listi „Top 1000 World Banks“ časopisa The Banker, dok podaci koji se navode u ovom izdanju, dodatno potvrđuju vodeću poziciju AikBank na domaćem tržištu i njen status četvrte najveće banke u Srbiji.