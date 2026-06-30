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Ostvareno je 1.209.000 noćenja turista, što predstavlja rast od 5,5 odsto u odnosu na maj prethodne godine.

Od ukupnog broja noćenja, domaći turisti su ostvarili 629.000 noćenja, što je za 2,2 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, dok su strani turisti ostvarili 581.000 noćenja, što predstavlja rast od 9,3 odsto.

U pogledu ostvarenih noćenja, u maju 2026. godine, među gradskim turističkim mestima najposećeniji su bili Beograd, Novi Sad i Niš, među banjskim mestima Vrnjačka Banja, Sokobanja i Banja Vrdnik, a među planinskim centrima Zlatibor, Kopaonik i Tara.

U maju 2026. godine, najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Turske, Ruske Federacije i Bosne i Hercegovine.

Podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smeštajnim kapacitetima objavljuju se na osnovu statističke obrade podataka preuzetih iz administrativnog izvora, Centralnog informacionog sistema u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista).

Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma (eTurista) je jedinstven i centralizovan elektronski informacioni sistem, koji sadrži sve relevantne podatke o korisnicima (prijavi i odjavi domaćih i stranih turista) i pružaocima usluge smeštaja i objektima za smeštaj, preko kojih se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske, nautičke i lovnoturističke, odnosno turističke delatnosti ili usluga u turizmu.